習近平：攜手志同道合國捍衛聯國憲章 普京：全球治理倡議及時必要 多國表態支持

習近平：大項目促中俄利益深層融合

昨上午，習近平在北京人民大會堂同普京舉行會談。央視新聞報道，習近平指出，中俄關係經受住了國際風雲變幻的考驗，樹立了永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏的大國關係典範。中方願同俄方在涉及兩國核心利益和重大關切問題上及時協調立場，推動中俄關係取得更大發展；雙方要以大項目引領合作，打造標竿合作項目，促進深層次利益融合。

習近平指出，中俄兩國元首相互出席對方國家舉辦的紀念世界反法西斯戰爭勝利慶典，充分彰顯了作為第二次世界大戰主要戰勝國和聯合國安理會常任理事國的大國擔當，展示了維護二戰勝利成果、捍衛正確二戰史觀的堅定決心。

普京：俄中關係達歷史戰略最高水平

報道引述普京表示，在他同習近平主席引領下，俄中關係體現了高度的戰略性，達到歷史最高水平。他今天將出席紀念抗戰勝利80周年活動，這是兩國向世界展現俄中在世界反法西斯戰爭中守望相助、並肩作戰，為歐洲主戰場和東方主戰場取得勝利發揮的關鍵作用，表明共同捍衛歷史真相、維護二戰勝利成果的堅定立場。俄中在世界反法西斯戰爭中的團結合作，也成為新時代俄中關係發展的堅實基礎。

昨中午，習近平同普京小範圍茶敘並宴請。雙方簽署能源、航天、人工智能、農業、檢驗檢疫、衛生、科研、教育、媒體等領域20餘份雙邊合作文件，包括外界關注的俄售華天然氣協議（見另稿）。

為進一步便利中俄民眾往來，中國外交部發言人郭嘉昆昨宣布，中方決定自今年9月15日起，對俄羅斯持普通護照人員試行免簽政策一年。俄羅斯持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過30天，可免辦簽證入境。

習近平前天在上合組織天津峰會首次提出全球治理倡議。昨日除了普京，包括烏茲別克總統米爾濟約耶夫、土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫、伊朗總統佩澤希齊揚、塔吉克總統拉赫蒙及巴基斯坦總理夏巴茲等多國領導人，在分別與習近平會晤時，均表示完全支持這一倡議。

巴基斯坦古巴伊朗紛撐習倡議

蒙古國總統呼日勒苏赫則表示，蒙方對倡議高度讚賞。馬來西亞首相安華稱，習近平剛剛提出的全球治理倡議，直面全球治理面臨的問題，對提高全球治理水平意義重大。

當地時間9月1日，尼加拉瓜、委內瑞拉等國家宣布將加入中方提出的全球治理倡議，古巴則對倡議表示支持。

（抗戰勝利80周年）