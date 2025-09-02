採訪手記：新聞中心巧遇中宣部長李書磊

封路資訊亂 警員亦講錯

離開新聞中心往東，路上可感受氛圍不同平日。天安門一帶已佈置就緒，天安門廣場等地為配合明天的紀念活動臨時關閉，連往日備受歡迎的遊客「單車夜遊長安街」也暫停，西起府右街路口、東至正義路交界的核心地段夜間禁止非機動車和行人通行，不少遊客到場後只好就地打卡。

想在天安門前搭地鐵、巴士的乘客也需改到附近的王府井上車。正陽門外的前門大街也有部分路段限制共享單車通行。不過交通管制資訊不是很統一，不同路口把守的警察對長安街單車禁行說法不一，有稱晚上7至11時，有稱晚上封、白天正常，也有說全天都不能走。記者昨稍早乘車入市區時，網約車司機稱「不要走長安街，已經封了」，實情是昨下午可如常經過。

網上流傳長安街的過街隧道近日加裝支撐，應對大型閱兵裝備。記者昨在正義路隧道所見，地下隧道中間大部分地方被綠色鐵皮圍蔽，兩側各留出約兩人寬的空間給行人。現場身穿橙色路政制服的職員以「機密」為由阻止拍攝。

明報記者

（抗戰勝利80周年前瞻）