明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

明早9時啟活動 閱兵全程70分鐘 裝備隊空中梯隊成亮點 六代機登場受期待

【明報專訊】中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念大會將於明天（3日）在天安門廣場舉行，官方昨通報，紀念大會將於上午9時舉行，國家主席習近平將發表講話並檢閱部隊；明晚8時，紀念文藝晚會「正義必勝」在人民大會堂舉行，習近平等將出席觀看。明報記者

中央氣象台前日的天氣預報顯示，北京市明日日間有小雨，氣溫22至29℃。不過昨日更新的預報有變化，顯示北京明日多雲、微風，氣溫22至30℃，對參閱部隊或出席者來說，算是較舒適的天氣。

曾預測有雨 北京明多雲微風

與以往國家大型活動一樣，「9．3」大閱兵也有央視電視直播、新華網等圖文直播。10年前抗戰勝利70周年紀念大會在上午10時舉行，今年提前一小時。按上次接待禮儀和程序，預計在半小時前的約8時半，習近平伉儷將在端門外廣場迎接外方代表團團長及其配偶，貴賓到齊、合影後，登上天安門城樓。

紀念大會正式開始後，習近平將發表主旨演講，然後展開為時70分鐘的閱兵儀式。首先是習近平乘檢閱車，檢閱列陣在長安街的部隊。隨後開始第二個步驟的分列式閱兵，空中護旗梯隊、地面徒步方隊、地面戰旗方隊、地面裝備方隊、空中梯隊依次通過天安門廣場。

這次閱兵編設45個方（梯）隊，比上次少5個。方隊是指排列整齊的矩形編隊，主要由人員和裝備組成，在地面行進；梯隊則按戰術或象徵性編隊，主要由空中力量組成。

其中，裝備方隊和壓陣的空中梯隊最受矚目。裝備隊按實戰化聯合編組，編陸上作戰群、海上作戰群、防空反導群、信息作戰群、無人作戰群、後裝保障群和戰略打擊群等，不少是代表現代戰爭形態演變的最新裝備，東風17、鷹擊21等型號導彈的改進款備受期待。

空中梯隊，按照模塊化、體系化編組，由先進的預警指揮機、殲擊機、轟炸機、運輸機等組成，基本涵蓋現役主戰機型，很多是明星裝備，還有一些是首次公開亮相。殲35、殲20S等隱形戰機預料參閱，會否有六代機現身也便受關注。

記者凌晨3:45統一安檢

出席閱兵禮的記者也收到提醒，活動當天凌晨3時45分就要安檢，然後統一乘坐指定大巴車前往天安門廣場。正式活動開始前40分鐘，活動現場進入靜默期。

俄國傳媒此前報道，俄羅斯總統普京、朝鮮最高領導人金正恩將分別安排在習近平的右、左側。不過10年前習近平左側依次是前國家主席江澤民（2022年去世）、胡錦濤和在任政治局常委，右側是外賓。倘若今年金正恩安排在左側的說法屬實，有分析指可能是需要禮待的胡錦濤（82歲）不出席。

閱兵結束後，中午將在人民大會堂舉行紀念抗戰勝利80周年招待會。

（抗戰勝利80周年前瞻）

相關字詞﹕解放軍裝備 抗戰勝利80周年閱兵 閱兵 抗戰勝利80周年

上 / 下一篇新聞