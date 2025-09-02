明早9時啟活動 閱兵全程70分鐘 裝備隊空中梯隊成亮點 六代機登場受期待

中央氣象台前日的天氣預報顯示，北京市明日日間有小雨，氣溫22至29℃。不過昨日更新的預報有變化，顯示北京明日多雲、微風，氣溫22至30℃，對參閱部隊或出席者來說，算是較舒適的天氣。

曾預測有雨 北京明多雲微風

與以往國家大型活動一樣，「9．3」大閱兵也有央視電視直播、新華網等圖文直播。10年前抗戰勝利70周年紀念大會在上午10時舉行，今年提前一小時。按上次接待禮儀和程序，預計在半小時前的約8時半，習近平伉儷將在端門外廣場迎接外方代表團團長及其配偶，貴賓到齊、合影後，登上天安門城樓。

紀念大會正式開始後，習近平將發表主旨演講，然後展開為時70分鐘的閱兵儀式。首先是習近平乘檢閱車，檢閱列陣在長安街的部隊。隨後開始第二個步驟的分列式閱兵，空中護旗梯隊、地面徒步方隊、地面戰旗方隊、地面裝備方隊、空中梯隊依次通過天安門廣場。

這次閱兵編設45個方（梯）隊，比上次少5個。方隊是指排列整齊的矩形編隊，主要由人員和裝備組成，在地面行進；梯隊則按戰術或象徵性編隊，主要由空中力量組成。

其中，裝備方隊和壓陣的空中梯隊最受矚目。裝備隊按實戰化聯合編組，編陸上作戰群、海上作戰群、防空反導群、信息作戰群、無人作戰群、後裝保障群和戰略打擊群等，不少是代表現代戰爭形態演變的最新裝備，東風17、鷹擊21等型號導彈的改進款備受期待。

空中梯隊，按照模塊化、體系化編組，由先進的預警指揮機、殲擊機、轟炸機、運輸機等組成，基本涵蓋現役主戰機型，很多是明星裝備，還有一些是首次公開亮相。殲35、殲20S等隱形戰機預料參閱，會否有六代機現身也便受關注。

記者凌晨3:45統一安檢

出席閱兵禮的記者也收到提醒，活動當天凌晨3時45分就要安檢，然後統一乘坐指定大巴車前往天安門廣場。正式活動開始前40分鐘，活動現場進入靜默期。

俄國傳媒此前報道，俄羅斯總統普京、朝鮮最高領導人金正恩將分別安排在習近平的右、左側。不過10年前習近平左側依次是前國家主席江澤民（2022年去世）、胡錦濤和在任政治局常委，右側是外賓。倘若今年金正恩安排在左側的說法屬實，有分析指可能是需要禮待的胡錦濤（82歲）不出席。

閱兵結束後，中午將在人民大會堂舉行紀念抗戰勝利80周年招待會。

（抗戰勝利80周年前瞻）