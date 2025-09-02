多校開學紀念抗戰 「第一課」講14年抗日史

新藍網報道，浙江全省中小學生昨回歸校園，開啟新學期。今年是抗戰勝利80周年，各校的「開學第一課」安排看紅色電影、參觀抗戰紀念館、聆聽老兵故事。其中寧波余姚四明山紅軍小學，讓學生走進浙東抗日根據地舊址群，由新四軍戰士後代講述文物背後的歷史。

學生訪戰迹 聽老兵往事

寧波慈溪崇壽初級中學開學典禮上，邀請93歲的老兵王忠其到場講述親身經歷，讓學生「彷彿置身於那段崢嶸歲月，感受到中國軍人的精神」。

由中宣部、央視、教育部聯合主辦的2025年《開學第一課》亦在昨晚播出。節目以「銘記與奮鬥」為主題，邀請英雄連隊官兵、紀念館館長、抗戰親歷者後代等講述抗戰故事，通過回顧抗戰14年的歷程，弘揚抗戰精神，激勵青少年銘記歷史、緬懷先烈。

另外，修訂後的八年級義務教育歷史統編教材，自本學期派發。新教材增加抗戰史內容，在「抗日戰爭的勝利」一課，專設「中國共產黨是全民族抗戰的中流砥柱」子目，以中國官方史實為依據，全面闡述「中共在全民族抗戰中的政治領導、戰略指引、堅定意志和模範行動」。

上冊第六單元《中華民族的抗日戰爭》中，還通過東北抗日聯軍領導楊靖宇、東北抗日游擊隊領導趙一曼、東北抗日國軍將領佟麟閣等抗日英雄的事迹，帶領學生感受中國人民在抗戰中孕育的抗戰精神。