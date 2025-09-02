明報新聞網
中國

中國要聞

普京有意商討 推動新安全體系

【明報專訊】俄羅斯總統普京昨日在「上海合作組織＋」會議表示，俄羅斯支持中國國家主席習近平提出的構建全球治理體系的倡議，俄羅斯有意參加提議的具體討論工作。談及俄烏戰爭，普京在上合組織成員國元首理事會會議上表示，烏克蘭危機源於政變而非「侵略」；莫斯科高度讚賞北京、新德里和其他合作伙伴為解決烏克蘭危機的努力。

普京宣布，上合組織成員國政府首腦（總理）理事會會議將於11月在莫斯科舉行，討論落實昨在天津達成的協議。

普京認為，上合組織對話有助為建立歐亞大陸新的安全體系奠定基礎，以取代過時的「歐洲中心模式」與「歐洲-大西洋模式」。他表示，西方試圖將烏克蘭拉入北約是烏克蘭危機的原因之一；俄方就烏克蘭危機堅持的立場是，任何國家都不能以犧牲他國安全為代價來保障自身安全。普京提及，他和美國總統特朗普在阿拉斯加峰會上達成諒解，將為烏克蘭和平開闢道路 。

白俄羅斯總統盧卡申科發言表示，世界正在從單極模式轉向多極體系，新的安全架構將建立在利益平衡和尊重主權的基礎上。印度總理莫迪提到，若上合各國能有好的連結，不僅可促進貿易，還能打開信任與發展的大門。

宣言強烈譴責以美襲伊朗

根據元首理事會會議昨發表的《天津宣言》，成員國強調在上合組織框架內協作，將為在歐亞大陸形成平等與不可分割的安全架構奠定基礎；注意到（白俄羅斯）制定《21世紀歐亞多樣性與多極化憲章》倡議和（俄羅斯提出）建立「大歐亞伙伴關係」倡議。宣言還稱，成員國強烈譴責以色列與美國今年6月對伊朗發動的軍事侵略，並注意到關於制定並簽署《上合組織成員國軍事領域信任措施協定》的建議。

