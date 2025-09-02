習近平提全球治理倡議 不搞「雙標」不施「家規」 上合開行成立 應對安全威脅中心掛牌

華20億無償援助成員國

上合組織成員國元首理事會第25次會議昨上午舉行，習近平作主旨演講時表示，上合組織現已成為26國參與、在50多個領域開展合作、經濟總量接近30萬億美元（約234萬億港元）的世界最大區域組織。習表示，為推動上合組織更好發展，中方計劃在有需要的成員國實施100個「小而美」民生項目；今年年內向成員國提供20億元人民幣無償援助，未來3年對銀行聯合體成員行新增發放100億元人民幣貸款。

下午「上合組織+」會議上，習近平表示，二戰勝利80年後，冷戰思維、霸權主義、保護主義陰霾不散，新威脅新挑戰有增無減，世界進入新的動蕩變革期，全球治理走到新的十字路口。他首次提出「全球治理倡議」5點主張，包括奉行主權平等、遵守國際法治、踐行多邊主義、倡導以人為本、注重行動導向。他呼籲推進國際關係民主化，提升發展中國家的代表性和發言權；確保國際法和國際規則平等統一適用，不搞「雙標」，不將少數國家的「家規」強加於人。

「中方願積極分享超大規模市場機遇。」習近平宣布將成立中國-上合組織能源、綠色產業、數字經濟三大合作平台，以及科技創新、高等教育、職業技術教育三大合作中心，並在未來5年與上合組織其他國家一道實施新增「千萬千瓦光伏」和「千萬千瓦風電」項目，共同建設好人工智能應用合作中心，歡迎各方使用北斗衛星導航系統，請有條件的國家參與國際月球科研站建設。

上合成員國元首理事會昨批准《天津宣言》，以及批准《上合組織未來10年（2026-2035年）發展戰略》等多份文件，發表關於二戰勝利和聯合國成立80周年的聲明、關於支持多邊貿易體制的聲明，以及通過加強安全、經濟、人文合作和組織建設等24份成果文件，共同見證上合組織應對安全威脅與挑戰綜合中心、打擊跨國有組織犯罪中心、信息安全中心、禁毒中心揭牌。

老撾納伙伴 印不撐「帶路」

有關二戰勝利聲明提到，堅決譴責任何歪曲二戰勝利意義等企圖，強調反人類罪行將永遠不會被忘記。《天津宣言》提及，成員國決定成立開發銀行並就該金融機構運作的一系列問題加快磋商；決定將本組織觀察員和對話伙伴合併為上合組織伙伴，新納入老撾為伙伴，上合參與國增至27個（10成員、17伙伴）；有8個成員國在宣言重申支持中國「一帶一路」倡議，僅印度與去年一樣不包括在內。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676