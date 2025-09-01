明報新聞網
明年迎台美軍購交付潮 布雷系統無人機將抵台

【明報專訊】台灣對美軍購多項海陸空重要軍備，明年將是抵台高峰期。據台灣國防部預算書揭露，包括「火山」布雷系統、MQ9B高空無人機、用於F16V戰機的MS110新式偵照莢艙、海軍MK48長程潛射重型魚雷及M1A2T戰車等，強化台軍戰力。

中央社報道，根據台灣2026年度國防預算書（公開版）內容，明年送達的軍購項目中，有陸軍的14套「火山」車載布雷系統（Volcano），最後一批共28輛M1A2T戰車，還有空軍的首批2架（共4架）MQ9B無人機等。

美方2017年批准售台MK48長程潛射重型魚雷，迄今仍未交貨，明年MK48有4枚訓練雷首先抵台，不僅讓性能已提升的劍龍級潛艦所用，台灣自製的潛艇海鯤號未來也有望能使用同款魚雷，強化水下戰力。

大陸國防部批交「保護費」將血本無歸

另外，「火山」布雷系統原本將分2批交貨，首批7套原訂於2023年交貨，同樣因美方延宕，全數14套明年同時交付。該系統曾被指會使台灣成「地雷島」，台灣陸軍指此系統有「定時自毀」、「磁感應」及「便於辨識與清除」等特性，佈設時非廣正面、長時間設置，可避免軍方及民眾誤觸造成傷損。

針對台灣軍購，大陸國防部發言人日前批評，民進黨政府揮霍台灣老百姓的血汗錢向美國交「保護費」，最終只能是羊入虎口，血本無歸。

軍購 台灣

