明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

修繕海外抗戰遺址 抗聯俄址開放

【明報專訊】中國抗戰勝利80周年紀念活動第三場記者會昨日舉行，退役軍人事務部披露境外抗戰紀念設施和遺址情況時稱，今年該部同外交部、國家文物局等單位進一步加大工作力度，推動在俄羅斯修繕建設中國東北抗日聯軍教導旅英烈紀念設施，已於近日竣工對外開放。

據中國駐俄羅斯哈巴羅夫斯克邊疆區總領事館消息，東北抗聯教導旅英烈紀念設施竣工開園儀式在8月28日舉行，俄方官員稱此紀念設施承載非凡歷史，將傳承好雙方友好協作，共同維護世界和平與正義。中共領導的東北抗聯部隊從1940年底陸續退入蘇聯境內，改編為抗聯教導旅，對外番號為「蘇聯紅軍遠東方面軍第88獨立步兵旅」。由於蘇日簽訂中立條約，教導旅被要求部隊「休整待命」，直至1945年8月蘇聯對日宣戰，隨蘇軍進入東北。

國家文物局革命文物司副司長彭躍輝昨稱，東北抗聯遺址近700處、紀念設施35處，文物藏品10萬餘件/套，是東北抗聯14年抗戰史的重要見證。

境外紀念設施 七成在港澳

退役軍人事務部褒揚紀念司（國際合作司）負責人李敬先昨稱，中國在境外有抗戰紀念設施和遺址百餘處，主要包括在緬甸、印度、馬來西亞、巴布亞新幾內亞、俄羅斯等國的30處，在港澳地區80餘處。近年來，國家持續加大境外抗戰紀念設施保護管理力度，今年赴港澳地區實地踏勘祭掃抗戰紀念設施。

投資2.7億整修國內烈士陵園

退役軍人事務部副部長馬飛雄表示，為加強內地烈士陵園提質改造，投資2.7億元(人民幣，下同)，實施43個抗戰烈士紀念設施建設項目；實施全國縣級以下烈士紀念設施整修工程，補助資金20億元，推動7.7萬餘座零散烈士墓遷至烈士陵園。

上 / 下一篇新聞