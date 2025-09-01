修繕海外抗戰遺址 抗聯俄址開放

據中國駐俄羅斯哈巴羅夫斯克邊疆區總領事館消息，東北抗聯教導旅英烈紀念設施竣工開園儀式在8月28日舉行，俄方官員稱此紀念設施承載非凡歷史，將傳承好雙方友好協作，共同維護世界和平與正義。中共領導的東北抗聯部隊從1940年底陸續退入蘇聯境內，改編為抗聯教導旅，對外番號為「蘇聯紅軍遠東方面軍第88獨立步兵旅」。由於蘇日簽訂中立條約，教導旅被要求部隊「休整待命」，直至1945年8月蘇聯對日宣戰，隨蘇軍進入東北。

國家文物局革命文物司副司長彭躍輝昨稱，東北抗聯遺址近700處、紀念設施35處，文物藏品10萬餘件/套，是東北抗聯14年抗戰史的重要見證。

境外紀念設施 七成在港澳

退役軍人事務部褒揚紀念司（國際合作司）負責人李敬先昨稱，中國在境外有抗戰紀念設施和遺址百餘處，主要包括在緬甸、印度、馬來西亞、巴布亞新幾內亞、俄羅斯等國的30處，在港澳地區80餘處。近年來，國家持續加大境外抗戰紀念設施保護管理力度，今年赴港澳地區實地踏勘祭掃抗戰紀念設施。

投資2.7億整修國內烈士陵園

退役軍人事務部副部長馬飛雄表示，為加強內地烈士陵園提質改造，投資2.7億元(人民幣，下同)，實施43個抗戰烈士紀念設施建設項目；實施全國縣級以下烈士紀念設施整修工程，補助資金20億元，推動7.7萬餘座零散烈士墓遷至烈士陵園。