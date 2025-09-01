普京率3副總理逾10部長訪華談合作

俄防長參與閉門會談 俄中峰會談美烏議題

普京此次訪華4天，俄中峰會明天（2日）舉行，將舉行大範圍和小範圍會談，議程包括與美國的關係及烏克蘭問題，俄防長別洛烏索夫將參加閉門會談。當天也將舉行中俄蒙元首三方會晤。普京還將趁上合峰會期間，與印度總理莫迪、伊朗總統佩澤希齊揚、土耳其總統埃爾多安分別舉行場邊會晤。普京與朝鮮最高領導人金正恩的會晤正在商議中。

今天舉行的上合組織成員國元首理事會會議，將共同簽署並發表《天津宣言》，批准《上合組織未來10年發展戰略》，發表世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立80周年的聲明。同時，通過關於加強安全、經濟、人文合作的一系列成果文件，來為上合組織未來發展指明方向。