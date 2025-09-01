明報新聞網
普京率3副總理逾10部長訪華談合作

【明報專訊】據俄方透露，昨跟隨俄羅斯總統普京一同來華的，還有一個「規模龐大、意義重大」的代表團，其中有3名副總理、10多名部長以及多名國企和大企業代表。啟程前，普京對中國官媒稱，俄中兩國結成統一戰線，共同反對世界貿易中的歧視性制裁，以及抗擊金融新殖民主義。

俄防長參與閉門會談 俄中峰會談美烏議題

普京此次訪華4天，俄中峰會明天（2日）舉行，將舉行大範圍和小範圍會談，議程包括與美國的關係及烏克蘭問題，俄防長別洛烏索夫將參加閉門會談。當天也將舉行中俄蒙元首三方會晤。普京還將趁上合峰會期間，與印度總理莫迪、伊朗總統佩澤希齊揚、土耳其總統埃爾多安分別舉行場邊會晤。普京與朝鮮最高領導人金正恩的會晤正在商議中。

今天舉行的上合組織成員國元首理事會會議，將共同簽署並發表《天津宣言》，批准《上合組織未來10年發展戰略》，發表世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立80周年的聲明。同時，通過關於加強安全、經濟、人文合作的一系列成果文件，來為上合組織未來發展指明方向。

相關字詞﹕統一戰線 中俄關係 習近平 普京 訪華

