中國

中國要聞

美關稅催反效果 中印等國更緊密聯合

【明報專訊】2025上合組織天津峰會，也被不少觀察人士視為金磚國家的高光時刻。今天，包括同是金磚國家的眾多領導人將聚集在聚光燈下。外媒分析認為，美國總統特朗普決定對金磚國家徵收比其他國家更高的關稅，卻無意中促使這些國家更加緊密地聯合在一起。尤其是印度由莫迪親自赴華出席，被認為是一個值得觀察的轉折點。

德國之聲引述前印度貿易官員阿賈伊‧斯里瓦斯塔瓦（Ajay Srivastava）認為，金磚國家對特朗普的額外懲罰措施感到「幾乎沒有畏懼」。他表示，這些關稅「為金磚國家提供了減少對美國依賴的共同激勵，儘管各國議程有所不同」。

特朗普的高額關稅也促使新德里決定加強與中國的經濟聯繫，恢復直航、放寬簽證限制並增加貿易磋商，兩國還就解決邊境控制線上的長期爭端進行了談判。英國皇家國際事務研究所的奇蒂格·巴杰皮（Chietigj Bajpaee）和于潔（Yu Jie）在最近的一篇評論中寫道：「簡而言之，這種關係的走向對世界其他國家至關重要」，「印度永遠不會像西方（尤其是美國）所想的那樣，成為對抗中國的堡壘……莫迪的中國之行標誌着一個潛在的轉折點。」

中國專家：倚美制華未達目標 印對華態度變

英國廣播公司（BBC）引述專家稱，與華盛頓關係的下滑，促使印度重新發現了上合組織的效用；同時，在特朗普的關稅亂局中，中國將重視「全球南方」國家團結的形象。

對於中印關係轉暖，「鳳凰衛視」引述中國現代國際關係研究院副院長樓春豪認為，這是印方對過去幾年過於偏向美日印澳四邊的政策回調；這種變化，顯示印度的「倚美制華」政策，現在看來並沒有實現莫迪所期待的目標。

