中國

中國要聞

上合場邊習莫會 確認中印是伙伴非對手 習强調要相互成就 莫迪：願公平解決邊界問題

【明報專訊】2025年上海合作組織天津峰會今天（1日）將舉行成員國元首理事會會議、「上合組織+」會議。國家主席習近平昨陸續會見多國領導人，包括與華關係企穩回暖的印度總理莫迪，兩人就中印關係發展達成新的共識，均表示要着眼長遠，兩國是伙伴而不是對手。習近平強調要做睦鄰友好的朋友、相互成就的伙伴，實現「龍象共舞」；莫迪提到印方願同中方尋求公平合理、雙方都能接受的邊界問題解決方案。

恰逢天津峰會昨陸續迎來各國來賓。昨晚，習近平和夫人彭麗媛在天津梅江會展中心舉行宴會，歡迎來華出席2025年上海合作組織峰會的國際貴賓。官媒報道，昨恰逢吉爾吉斯獨立日和馬來西亞國慶日。在發表祝酒辭時，習近平表示，藉此機會，謹向扎帕羅夫總統、安華首相和兩國人民表示誠摯祝賀。

昨下午，習近平在天津迎賓館會見莫迪。習近平指出，去年兩人在喀山成功會晤，中印關係重啟再出發，兩國交往合作不斷取得新進展。

習近平強調，今年是中印建交75周年。雙方要從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，通過天津會晤再提升，推動兩國關係持續健康穩定發展。首先要加強戰略溝通，深化彼此互信；二要擴大交往合作，實現互利共贏；三要照顧彼此關切，堅持和睦相處；四要加強多邊協作，維護共同利益。

習稱邊界不定義中印關係 攜手推動世界多極

習近平表示，兩國要合力維護邊境地區和平安寧，不要讓邊界問題定義整體中印關係。要堅持多邊主義，加強在重大國際和地區問題上的溝通和協作，捍衛國際公平正義，攜手推動世界多極化和國際關係民主化。

新華社引述莫迪表示，喀山會晤為印中關係發展指明方向，印中關係重回積極軌道，邊境保持和平穩定，即將恢復直航。印中是伙伴而不是對手，共識遠大於分歧，印方願從長遠角度看待和發展兩國關係。印方願同中方尋求公平合理、雙方都能接受的邊界問題解決方案。

即將恢復直航 印方願長遠看待兩國關係

《印度時報》昨報道，莫迪對習近平表示，印中友好是正確的選擇，印中是合作伙伴，不是競爭對手。他補充道：「兩國28億人民的利益與我們的合作息息相關。這也將為全人類的福祉鋪平道路。我們致力於在相互信任、尊重和體諒的基礎上推進兩國關係的發展。」

中共中央政治局常委蔡奇昨也在天津會見莫迪。蔡奇稱，習近平稍早同莫迪的會見富有成果，就中印關係發展達成新的重要共識，為推進兩國睦鄰友好合作指明了方向。莫迪也稱，他同習近平就印中關係長遠發展達成新的重要共識，為深化雙方合作奠定基礎；印方歡迎恢復黨際交流合作機制。

習近平昨也先後會見了哈薩克總統托卡耶夫、馬爾代夫總統穆伊茲、阿塞拜疆總統阿利耶夫、白俄羅斯總統盧卡申科、吉爾吉斯總統扎帕羅夫、土耳其總統埃爾多安以及亞美尼亞總理帕什尼揚、越南總理范明政等。

