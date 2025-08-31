明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

柯文哲羈押一年 「小草」遊行衝撞8警傷

【明報專訊】前台灣民眾黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金案遭羈押近1年，該黨昨日號召近千名支持者「小草」「司法走讀」，其間與警方對峙、推撞，致8名警員受傷。台北警方指發起人民眾黨主席黃國昌涉違反集會遊行法。

警指黃國昌等人違法 報地檢偵辦

去年8月30日，柯文哲遭檢調約談、柯家與民眾黨中央黨部遭搜索。除了台北，各地「小草」同步在新北、桃園、台中、台南、高雄5地，舉辦「830為柯文哲而走」遊行活動。

昨日台北聲援柯文哲活動原本申請集會，但警方駁回，因此改為「司法改革，公民走讀」。中央社報道，昨晨7時許，黃國昌率領黨內公職人員及支持者在台北中正紀念堂附近聚集，訴求找回司法正義。柯文哲妻子陳佩琪及柯母何瑞英到場。

警方封閉前往賴清德官邸的道路，示威者高叫「還我路權」、「柯文哲清清白白」等口號，雙方數度對峙。菱傳媒報道，民眾黨多名立委率先爬上鐵馬衝破警方防線，黃國昌也翻過柵欄後還一度用手勒住警員脖子。

黃國昌隨後發表「830行動宣言」，批評執政民進黨結合「司法鷹犬與側翼黨媒」，要「鬥臭柯文哲、搞垮民眾黨」，藉此為賴清德在2028年領導人連任之路除去最大障礙。台北總統府代表接受陳情後，活動於下午1時半落幕。

台北警方聲明，黃國昌等人涉嫌違反遊行法、破壞阻材並推撞警員，已報請台北地方檢察署偵辦。

相關字詞﹕民眾黨 小草 黃國昌 柯文哲

上 / 下一篇新聞