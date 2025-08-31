柯文哲羈押一年 「小草」遊行衝撞8警傷

警指黃國昌等人違法 報地檢偵辦

去年8月30日，柯文哲遭檢調約談、柯家與民眾黨中央黨部遭搜索。除了台北，各地「小草」同步在新北、桃園、台中、台南、高雄5地，舉辦「830為柯文哲而走」遊行活動。

昨日台北聲援柯文哲活動原本申請集會，但警方駁回，因此改為「司法改革，公民走讀」。中央社報道，昨晨7時許，黃國昌率領黨內公職人員及支持者在台北中正紀念堂附近聚集，訴求找回司法正義。柯文哲妻子陳佩琪及柯母何瑞英到場。

警方封閉前往賴清德官邸的道路，示威者高叫「還我路權」、「柯文哲清清白白」等口號，雙方數度對峙。菱傳媒報道，民眾黨多名立委率先爬上鐵馬衝破警方防線，黃國昌也翻過柵欄後還一度用手勒住警員脖子。

黃國昌隨後發表「830行動宣言」，批評執政民進黨結合「司法鷹犬與側翼黨媒」，要「鬥臭柯文哲、搞垮民眾黨」，藉此為賴清德在2028年領導人連任之路除去最大障礙。台北總統府代表接受陳情後，活動於下午1時半落幕。

台北警方聲明，黃國昌等人涉嫌違反遊行法、破壞阻材並推撞警員，已報請台北地方檢察署偵辦。