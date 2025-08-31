明報新聞網
中國

中國新聞

投訴魯迅夾煙壁畫引流 女子推銷「尼古丁袋」遭封號

【明報專訊】自稱「控煙志願者」的孫姓女博主早前向政府部門投訴浙江紹興魯迅紀念館一幅魯迅手指夾煙壁畫教壞青少年而引發關注。新浪微博管理員帳號「圍脖俠」昨天公布，孫女利用帳號「非吸煙者權益策略師Ada」多次藉控煙之名違規推廣「尼古丁袋」，違反法律法規和社區公約相關規定，帳號被關閉。

微博：控煙為名「夾帶私貨」為實

「尼古丁袋」俗稱「口含煙」、「唇煙」，被宣傳為傳統煙草替代產品、咀嚼使用時不會產生煙霧。

「圍脖俠」的處罰公告引用微博帳號「林步里」指出，孫女動機並非單純「反對二手煙」而是「夾帶私貨」，藉魯迅吸引關注推銷「尼古丁袋」，並稱孫女此前已在另一個社交平台小紅書遭封禁。孫女早前被指在小紅書以網名「無味的空氣」發帖投訴「魯迅夾煙」壁畫，並發布過大量推銷「尼古丁袋」的內容，事件發酵不久後被大批網民舉報，已遭小紅書封禁。

據孫女昨日凌晨發帖，魯迅紀念館的主管單位紹興市文化旅遊集團前日就其相關投訴答覆，支持魯迅紀念館8月25日作出的處理，即「尊重魯迅、尊重歷史、尊重藝術，不輕易改變魯迅故里在廣大遊客中的既有形象」。紹興文旅強調，將進一步加強控煙管理，更積極地引導青少年樹立正確價值觀，呼籲廣大遊客和網民文明參觀。

孫女8月28日晚曾在微博發帖回應事件，為「佔用公共資源空間」道歉，稱「魯迅夾煙」壁畫是熱門打卡地，許多遊客到此以點燃香煙、模仿魯迅等動作，導致其他遊客被迫吸入二手煙，希望以後不要再有人盲目跟風，在壁畫前點煙、吸煙。《南方都市報》報道，孫女昨午「收回道歉」，指控魯迅紀念館曲解其訴求、網民對她使用網絡暴力，要求小紅書解除封禁、恢復其聲譽。

國內未准銷售 加州衛生部指危險

河南《大河報》引述天津律師武愛君稱，「尼古丁袋」在國內尚未取得生產銷售批准，不具備中國法律法規要求的煙草產品的正規形式，對人體影響尚不明確，不具備作為商品的基本要求，生產、銷售、宣傳均有涉嫌違法的可能。

美國加州公共衛生部將「尼古丁袋」稱為「新包裝下的上癮風險」，指出尼古丁是一種致命的神經毒素，被證實與海洛因一樣會使人成癮，尼古丁無論以何種形式存在都是危險的。加州公共衛生部批評煙草商隱瞞相關產品的危害，並「不擇手段」向青少年推銷。

相關字詞﹕尼古丁 社交平台 魯迅 禁煙

