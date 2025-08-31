投訴魯迅夾煙壁畫引流 女子推銷「尼古丁袋」遭封號

微博：控煙為名「夾帶私貨」為實

「尼古丁袋」俗稱「口含煙」、「唇煙」，被宣傳為傳統煙草替代產品、咀嚼使用時不會產生煙霧。

「圍脖俠」的處罰公告引用微博帳號「林步里」指出，孫女動機並非單純「反對二手煙」而是「夾帶私貨」，藉魯迅吸引關注推銷「尼古丁袋」，並稱孫女此前已在另一個社交平台小紅書遭封禁。孫女早前被指在小紅書以網名「無味的空氣」發帖投訴「魯迅夾煙」壁畫，並發布過大量推銷「尼古丁袋」的內容，事件發酵不久後被大批網民舉報，已遭小紅書封禁。

據孫女昨日凌晨發帖，魯迅紀念館的主管單位紹興市文化旅遊集團前日就其相關投訴答覆，支持魯迅紀念館8月25日作出的處理，即「尊重魯迅、尊重歷史、尊重藝術，不輕易改變魯迅故里在廣大遊客中的既有形象」。紹興文旅強調，將進一步加強控煙管理，更積極地引導青少年樹立正確價值觀，呼籲廣大遊客和網民文明參觀。

孫女8月28日晚曾在微博發帖回應事件，為「佔用公共資源空間」道歉，稱「魯迅夾煙」壁畫是熱門打卡地，許多遊客到此以點燃香煙、模仿魯迅等動作，導致其他遊客被迫吸入二手煙，希望以後不要再有人盲目跟風，在壁畫前點煙、吸煙。《南方都市報》報道，孫女昨午「收回道歉」，指控魯迅紀念館曲解其訴求、網民對她使用網絡暴力，要求小紅書解除封禁、恢復其聲譽。

國內未准銷售 加州衛生部指危險

河南《大河報》引述天津律師武愛君稱，「尼古丁袋」在國內尚未取得生產銷售批准，不具備中國法律法規要求的煙草產品的正規形式，對人體影響尚不明確，不具備作為商品的基本要求，生產、銷售、宣傳均有涉嫌違法的可能。

美國加州公共衛生部將「尼古丁袋」稱為「新包裝下的上癮風險」，指出尼古丁是一種致命的神經毒素，被證實與海洛因一樣會使人成癮，尼古丁無論以何種形式存在都是危險的。加州公共衛生部批評煙草商隱瞞相關產品的危害，並「不擇手段」向青少年推銷。