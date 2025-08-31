明報新聞網
中國

中國要聞

採訪手記：說話上網要小心 天津為峰會煥新

【明報專訊】昨天剛到天津，記者的手機就收到兩條「應急預警」，呼籲規範網絡言行，規範上網。天津的朋友紛紛表示這一月內已經收到很多這樣的消息，總結起來就是「非必要不出門，說話上網要小心」。

市民配合不出門 管控區空蕩蕩

除了呼籲以外，天津為這次上合峰會也是非常努力。「天津之眼」摩天輪亮燈了，海河還有燈光騷，很多從小生活在天津的市民都說「沒見過這樣的天津」。許多路都翻修，原來坑坑窪窪的城市主幹道也全部煥新。

為保大會順暢，封路之後，天津市民都非常配合地不出門，馬路邊停着一排排的車輛，街上除了行人和少數報備過的車輛以外，管控區內空空蕩蕩。新修好的街道寬敞乾淨，上合峰會的廣告牌林立，有住在管控區內的居民出來看熱鬧，只能騎單車或電動單車，有的路段還不通行。

下午3時50分，從天津站出發的傳媒穿梭巴士行駛到永安道上，剛好遇到嘉賓車隊，直到4時半都沒能放行。儘管傳媒車輛已有通行證，仍不能通過封鎖區域。最終在經過一個多小時的等待後，穿梭巴重新啟動開往新聞中心。

新聞中心已有很多記者開始工作，裏面設置綜合服務區、媒體公共工作區、新聞發布區等，還為記者提供茶歇和餐飲。記者領到的「媒體包」印着楊柳青年畫圖案，非常有天津特色，受到記者一致好評。裏面物品頗為豐富實用，除了傘、筆、筆記簿和鼠標墊，還有3C認證的移動電源（充電寶）。

明報記者 王佩凡

相關字詞﹕採訪手記 天津峰會 上合峰會

