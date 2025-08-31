明報新聞網
中國

中國要聞

莫迪：印中穩定關係促全球和平繁榮

【明報專訊】印度總理莫迪昨日抵達天津，準備出席2025年上海合作組織峰會。這是莫迪時隔7年再度訪華，他出發前稱，印中兩國之間穩定、可預測且友好的雙邊關係，能夠對地區乃至全球的和平與繁榮產生積極影響，兩國攜手維護世界經濟秩序穩定也十分重要。

新德里電視台報道，莫迪和習近平預計今天舉行會晤。莫迪此次是先到日本，後赴中國。他在日本結束行程時對日媒提到，印度願意在相互尊重、相互利益和相互敏感的基礎上，從策略性和長遠角度推進印中關係，加強戰略溝通，應對兩國的發展挑戰。

習晤古特雷斯 倡重振聯合國權威

上合組織天津峰會和緊接着舉行的抗戰勝利80周年紀念活動，是中國今年最重大主場外交。習近平昨開始陸續會晤多名來華政要。在與尼泊爾總理奧利的會談中，習近平強調雙方要增進戰略互信，在涉及彼此核心利益和重大關切的問題上堅定相互支持。尼泊爾是中印共同鄰居，與印度關係特殊。奧利對習近平表示，尼方堅定奉行一個中國原則，不允許任何勢力利用尼領土損害中方利益。

習近平還同哈薩克總統托卡耶夫、緬甸代總統敏昂萊、柬埔寨首相洪瑪奈、埃及總理馬德布利等人。其間，習近平與托卡耶夫見證宣布兩國20餘份雙邊合作文件。

在會晤聯合國秘書長古特雷斯時，習近平表示，要推動聯合國在新形勢下重振權威和活力，成為各國協調行動、共同應對挑戰的主要平台；中國永遠是聯合國可以信賴的伙伴。古特雷斯稱，當前，多邊主義、國際法、聯合國權威面臨挑戰，國際治理架構急需改革，重溫80年前成立聯合國的初心和價值理念正當其時。

