普京盼上合建歐亞「不可分割安全架構」 天津峰會今開 盧卡申科：中國能發揮領導作用

普京：上合正參建更公正多極世界秩序

普京接受新華社書面專訪時說，「上合組織正在參與構建更加公正的多極世界秩序，這一秩序以國際法為基礎，發揮聯合國中心協調作用。在歐亞大陸形成平等、不可分割的安全架構，包括通過上合組織成員國之間的密切合作，是對實現這一全球目標作出的重大貢獻」。普京稱，俄羅斯關於在歐亞大陸構建平等且不可分割的統一安全空間的概念性提議，與中國國家主席習近平提出的全球安全倡議相呼應。

普京期待在天津峰會之後，上合組織將獲得更加強勁的發展勢頭，提升其應對當前挑戰和威脅的能力，增進歐亞空間的團結，「所有這些都將有助於構建更加公正的多極世界秩序」。他強調，關於當前挑戰與威脅的議題始終存在於俄中雙邊政治對話中。俄中共同反對世界貿易中的歧視性制裁。俄方高度讚賞習近平真誠希望全面發展與俄羅斯的全面戰略協作伙伴關係。俄方通報，普京結束上合峰會行程後，將以貴賓身分出席9．3閱兵儀式，獲安排在習近平右邊。

盧卡申科：世界影響力重心移上合

盧卡申科則接受央視訪談。他判斷烏克蘭局勢稱，現時比以往任何時候都更接近停戰，相信局勢很快明朗。作為俄羅斯主要盟友，俄白對歐洲安全架構的看法一致。盧卡申科稱，安全具有不可分割性，歐洲各國應將其作為共同目標來維護，「最關鍵的是需要安全保障，需要達成安全保障協議」。他說，未來的局勢發展將取決於歐洲大陸乃至更廣泛地區的所有國家的政治抉擇。

2024年7月，白俄成為上合組織第10個成員國。盧卡申科說，「現在的上合組織是一個任何人都無法打破、擊垮的組織；如今世界影響力的重心正在悄無聲息地、穩定地向上合組織轉移。」他認為中國是上合組織發展的引擎，在所有領域都發揮着領導作用。盧卡申科稱，白中若需要就某個問題協調立場、做出共同決定，只需一個電話，「我們就會在幾分鐘內達成共識」。他重申「中國強則白俄強」，「我們永遠不會背叛我們的關係」。

研究組織「中南項目」網主編歐瑞克對路透社分析，習近平希望利用這次峰會，作為展示後美國主導的國際秩序開始成形的機會。上海國際問題研究院南亞研究中心主任劉宗義對中通社指出，本次峰會能否推動表決機制等內部改革值得留意，包括從全體成員一致同意改為多數同意，有利組織更好運作。

