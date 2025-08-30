明報新聞網
中國

中國要聞

北京聞風：上合峰會銜接9‧3閱兵有深意 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】2025年上海合作組織峰會將於8月31日至9月1日在天津舉行。間隔一天即9月3日，在北京天安門將舉行盛大閱兵式，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。內地學者稱，兩場重大活動在時間上銜接；從活動安排及其背後的用意看，兩場活動指向當前全球局勢新變化，展現中國因應變局所謀劃的未來圖景。

屬連續外交動作

上合天津峰會是上合組織成立以來規模最大的一次峰會。中國外交部稱之為中方今年最重要的元首外交和主場外交活動之一。國家主席習近平將同20多位外國領導人和10位國際組織負責人會面。部分外國政要在天津峰會結束後將赴北京出席抗戰勝利80周年紀念活動。中國人民大學國際關係學院教授王義桅稱，兩場活動在日程上僅隔一天，表面看是巧合，實質上是以歷史及安全為核心的連續外交動作。

中國外交部稱，習近平將在天津峰會上同其他成員國領導人共同簽署並發表《天津宣言》，批准《上合組織未來10年發展戰略》，並發表世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立80周年的聲明（下稱聲明）。分析人士稱，兩場活動共同指向樹立正確二戰史觀與戰後秩序的維護。

作為21世紀後成立的區域性國際多邊合作機制，上合組織對完善國際治理體系持續發揮着重要作用。清華大學戰略與安全研究中心特約專家余翔分析說，安全合作一直是上合組織的核心議題。二戰後形成的國際秩序，現在正受到地緣博弈演化和錯誤二戰史觀的衝擊。在當前國際形勢下，眾多國家齊聚天津正是要表達崛起中的發展中國家，在多邊層面重申維護二戰成果、捍衛聯合國權威的集體立場。

「眾多國家領導人連續出席兩場活動，也傳遞出全球南方國家要共同維護區域安全穩定，加強彼此團結協作的信號」。王義桅認為，9·3閱兵以軍事儀式的方式，直觀展現中國對二戰勝利國的歷史定位，強化「戰勝國共同體」敘事。這與天津峰會將發表的聲明文本一道，形成「反對篡改二戰歷史」、「維護戰後國際秩序」的政治共識。

據官方消息，26位外國國家元首和政府首腦將出席中國抗戰勝利80周年紀念活動；日本前首相鳩山由紀夫等前政要，以及一些國家議長、政府副總理、高級別代表、國際組織負責人也將應邀出席。余翔指出，兩場活動各自具有獨立的歷史內涵與現實作用，同時也能相互連接。在凝聚共同二戰記憶的同時，前者以區域合作新成效確保變局下的全球南方的未來利益，後者則展現出中國維護二戰勝利成果、守護全球南方利益的實力和信心。

峰會展全球南方團結

閱兵顯中國硬實力

「從戰略角度看，中國也在以兩場活動回應外部壓力」。王義桅說，面對單邊制裁、集團對抗抬頭，天津峰會展示出中國等全球南方國家的團結；閱兵則展示出中國有「硬實力」，堅持弘揚正確二戰史觀、堅決維護戰後國際秩序、堅定捍衛國際公平正義。

文：鍾鳴九

