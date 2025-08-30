明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

全球首個零碳碼頭 天津港只見車不見人

【明報專訊】很難想像，一個超大型港口，純靠自動化、智能化技術就能達到5.79億噸貨物的年吞吐量。中國抗戰勝利80周年紀念活動新聞中心昨組織境外記者赴天津港，參訪全球首個零碳碼頭的自動化運行，只見一個個機械手，一輛輛無人駕駛車，維持了港口的運轉，見不到穿行的人類。

機械人維持運轉

充電1小時工作12小時

作為全球第一個純5G碼頭，天津港碼頭生產的作業全過程無人化。130餘部智能水平運輸機械人ART自動運送貨櫃，機械臂負責為ART與貨櫃解鎖，海關無人閘口設備自動識別信息並上傳到海關系統，當電量不足時，ART會自動定位到路旁充電樁充電，充滿電只需一小時，可連續作業12小時。碼頭自2021年起實現能源自給自足，消耗的所有能源均來自風電和太陽能發電。

儘管港口大型設備自動化程度已經達到80%，但在大家關注的機械人應用方面，天津港副總裁楊傑敏介紹，港口環境相對惡劣，一般機械人很難適應作業場景。楊傑敏表示，未來更多是以新一代人工智能來驅動智慧港口的發展。

明報記者 王佩凡

相關字詞﹕無人港 自動化 天津港

上 / 下一篇新聞