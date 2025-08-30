全球首個零碳碼頭 天津港只見車不見人

【明報專訊】很難想像，一個超大型港口，純靠自動化、智能化技術就能達到5.79億噸貨物的年吞吐量。中國抗戰勝利80周年紀念活動新聞中心昨組織境外記者赴天津港，參訪全球首個零碳碼頭的自動化運行，只見一個個機械手，一輛輛無人駕駛車，維持了港口的運轉，見不到穿行的人類。
機械人維持運轉
充電1小時工作12小時
作為全球第一個純5G碼頭，天津港碼頭生產的作業全過程無人化。130餘部智能水平運輸機械人ART自動運送貨櫃，機械臂負責為ART與貨櫃解鎖，海關無人閘口設備自動識別信息並上傳到海關系統，當電量不足時，ART會自動定位到路旁充電樁充電，充滿電只需一小時，可連續作業12小時。碼頭自2021年起實現能源自給自足，消耗的所有能源均來自風電和太陽能發電。
儘管港口大型設備自動化程度已經達到80%，但在大家關注的機械人應用方面，天津港副總裁楊傑敏介紹，港口環境相對惡劣，一般機械人很難適應作業場景。楊傑敏表示，未來更多是以新一代人工智能來驅動智慧港口的發展。
明報記者 王佩凡
日報新聞-相關報道：
馬朝旭：台灣回歸是二戰勝利成果 稱中美元首今年兩通話多次通訊 「對華脅迫行不通」 (2025-08-30)
美參院軍委主席訪台晤賴清德 陸強烈不滿促停往來 (2025-08-30)
北京聞風：上合峰會銜接9‧3閱兵有深意 ／文：鍾鳴九 (2025-08-30)