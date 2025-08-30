全球首個零碳碼頭 天津港只見車不見人

機械人維持運轉

充電1小時工作12小時

作為全球第一個純5G碼頭，天津港碼頭生產的作業全過程無人化。130餘部智能水平運輸機械人ART自動運送貨櫃，機械臂負責為ART與貨櫃解鎖，海關無人閘口設備自動識別信息並上傳到海關系統，當電量不足時，ART會自動定位到路旁充電樁充電，充滿電只需一小時，可連續作業12小時。碼頭自2021年起實現能源自給自足，消耗的所有能源均來自風電和太陽能發電。

儘管港口大型設備自動化程度已經達到80%，但在大家關注的機械人應用方面，天津港副總裁楊傑敏介紹，港口環境相對惡劣，一般機械人很難適應作業場景。楊傑敏表示，未來更多是以新一代人工智能來驅動智慧港口的發展。

明報記者 王佩凡