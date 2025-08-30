明報新聞網
中國

中國要聞

美參院軍委主席訪台晤賴清德 陸強烈不滿促停往來

【明報專訊】美國參議院軍事委員會主席威克（Roger Wicker）、參議員費雪（Deb Fischer）昨天抵達台北訪問兩天，與賴清德等台灣領導人會晤，威克聲稱當前正處於二戰以來最險峻的威脅環境，美台須持續合作。正值北京「9．3」閱兵前夕，台灣輿論認為此訪有示警意味。北京對美參議員「竄訪台灣」表達強烈不滿。

威克稱中俄等挑戰民主國家

中國外交部發言人郭嘉昆昨天表示，中方一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來。「美國會議員竄台，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，損害中方主權和領土完整，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此強烈不滿」。郭嘉昆強調，中方要求美方停止以任何借口干涉中國內政，縱容支持台獨分裂勢力，停止美台官方往來，停止製造台海局勢緊張因素。

威克夫婦和費雪昨上午搭乘美國空軍C40專機抵達台北松山機場，是美參議院軍委主席相隔9年再度訪台，此行事先保密工夫十足。台灣媒體報道，威克在台北總統府與賴清德會面時提到，這次美國國會印太訪團原規劃由跨黨派參眾兩院7名成員組成，其他人臨時因各種原因無法隨行。威克稱，美國與印太伙伴面對二戰後最險峻環境，有一個「侵略軸心」正威嚇着全球人民，「包括中國、俄羅斯、朝鮮、伊朗，他們比以往來得更密切合作，要挑戰民主國家」，而美國決心要讓台灣保持自由，台灣有「享受自由和自決的權利」。

賴清德表示，威克此行對台美安全合作意義非凡，感謝美國國會用具體行動表達對台灣的強力支持，以及近年推動法案協助台灣提升軍力。

相關字詞﹕軍費 參議院 賴清德 兩岸關係 台美關係 中美關係

