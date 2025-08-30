明報新聞網
馬朝旭：台灣回歸是二戰勝利成果 稱中美元首今年兩通話多次通訊 「對華脅迫行不通」

【明報專訊】中國外交部副部長馬朝旭昨在抗戰勝利80周年記者會上強調，台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分，他不點名批評稱，少數外部勢力妄圖搞「以台制華」，是在玩火，而玩火者必自焚。馬朝旭也提到，今年以來，國家主席習近平同美國總統特朗普兩次通話、多次通訊，中方堅定維護國家主權、安全和發展利益，「對中國搞施壓脅迫行不通、辦不到」。

中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心昨日舉行第二場記者會，馬朝旭主要介紹中國「堅持和平發展、推動構建人類命運共同體」有關情况。

談及中國外交如何遏制外部勢力干涉台灣問題，馬朝旭說，今年是台灣光復80周年，台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分，《開羅宣言》、《波茨坦公告》等一系列具有國際法效力的文件都確認了中國對台灣的主權，台灣屬於中國的歷史和法理事實不容置疑。他指出，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，是中國與世界各國建立和發展外交關係的政治基礎和前提。

「台灣問題是中國核心利益中的核心；解決台灣問題、實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望；維護國家主權、安全、發展利益是中國外交的神聖使命」。馬朝旭強調，中國人民反對「台獨」分裂活動、爭取完成國家統一的正義事業得到國際社會的廣泛理解和支持。「我想重申，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉；少數外部勢力妄圖搞『以台制華』，是在玩火，而玩火者必自焚；中國終將統一、也必將統一的大勢不可阻擋」。

台灣問題不容干涉 外部勢力玩火自焚

針對大國關係，馬朝旭提到，「今年以來，習近平主席同美國總統特朗普兩次通話、多次通訊，為中美關係這艘巨輪把舵定向；習近平主席指出，中美兩國擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為伙伴和朋友，多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事」。馬朝旭重申，中方願同美國相互尊重、和平共處、合作共贏，同時堅定維護國家主權、安全和發展利益；對中國搞施壓脅迫行不通、辦不到，想要遏制中國發展壯大、阻礙中華民族偉大復興，注定以失敗收場。

天安門廣場設3色觀禮台 容逾5萬人

央視報道，即將舉行「9．3」閱兵的天安門廣場核心區，目前已基本佈置就緒，廣場內搭建了可容納3.7萬人的臨時觀禮台，在保障閱兵活動順利的情况下，盡可能把觀禮台佈置在離長安街比較近的區域。加上長安街兩側的觀禮席，閱兵當天，天安門廣場總計可容納超5萬人同時觀禮。觀禮台上的座椅顏色分別是豐饒金、城牆紅和橄欖綠，廣場花卉綠化同樣以紅（四季秋海棠）、黃（黃色孔雀草）、綠（綠草）為主色調，和對面天安門城牆、廣場周圍佈置相呼應。

