台新內閣亮相 卓榮泰：請外界給予時間

【明報專訊】台灣行政院長卓榮泰昨天率領多名新內閣成員亮相，宣布啟動「行動創新AI內閣2.0」，將於9月1日起陸續交接。對於在野黨批評內閣改組缺乏誠意，卓榮泰表示，無法滿足所有批評意見，請求外界給予新團隊時間。

中央社報道，卓榮泰致辭時說，非常期待各領域專家、意見領袖加入內閣團隊，新成員必須調整工作、說服家庭、強化心理，才能最快跟現有團隊整合成「2.0團隊」。

卓榮泰要求所有團隊加速行動、積極任事、有感施政，回應民眾對執政團隊的指教與要求。他期待候任經濟部長龔明鑫着重在高科技產業、中小微企業多元振興方案、水利、能源等方面努力。卓榮泰讚揚候任國發會主委葉俊顯是個體經濟跟數理經濟專家，期待龔明鑫和葉俊顯未來在經濟議題有所貢獻。卓榮泰相信候任行政院秘書長張惇涵能為行政院帶來更多改革、年輕的新氣象。

學者：內閣在立院困境難改

英國廣播公司引述台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇表示，賴清德內閣改組沒有邀請在野黨加入，也沒有人為「大罷免」引咎請辭，內閣在立法院面對的困境恐怕難以改變。台灣東海大學政治學系教授張峻豪認為，賴清德上周任命前內政部長徐國勇擔任民進黨秘書長，加上總統府秘書長潘孟安、行政院長卓榮泰形成4人決策圈，比內閣改組更值得關注。

相關字詞﹕大罷免 國民黨 民進黨 卓榮泰 賴清德 內閣改組 藍綠惡鬥

