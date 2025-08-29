菲允台外長訪問 伙澳加軍演 京批「南海麻煩製造者」促停挑釁

台灣農業部近日率台美企業組團，赴菲考察投資及貿易環境。菲土地開發商Filinves透過社交平台披露林佳龍在考察團活動致辭的照片，中央社昨引述涉外官員證實該團由林佳龍帶隊，並稱考察團獲菲方高度重視，行程特別走訪「呂宋經濟走廊」重點地帶，並拜訪菲軍事基地轉換暨發展署（BCDA），展現台灣積極透過「台菲經濟走廊」對接美日菲「呂宋經濟走廊」計劃，融入美日印太戰略框架及供應鏈的佈局。

菲外長：與台交往受惠 議員促再思一中政策

據菲媒「ABS-CBN」，菲外長拉薩羅昨出席參議院聽證會時表示，菲台之間的民間關係長期存在，保持交往令菲受惠。拉薩羅還表示，當局堅持互不干涉內政的原則，不承認台灣為主權國家，兩岸問題留給中國人解決。參議員塔爾夫則認為，中國在南海議題對菲律賓毫無尊重，菲律賓應考慮是否該繼續奉行「一中政策」。

菲律賓、澳洲、加拿大三國海軍前日派出護衛艦與軍機在黃岩島附近海域舉行防空演練，作為菲澳「海浪2025」（ALON25）聯合軍演的一部分。

持續兩周的「海浪2025」今天結束，菲澳兩軍各派約1600人參加，加拿大海軍派出一艘護衛艦、一架直升機和180人，美國海軍陸戰隊派出一架魚鷹運輸機和350人。其間，曾在巴拉望島進行兩棲搶灘登陸聯合演習，在呂宋島軍事基地進行聯合炮擊等訓練。

中國國防部昨批評菲律賓是「南海和平穩定破壞者、麻煩製造者」，一再拉攏域外勢力興風作浪；個別域外國家唯恐南海不亂，慫恿支持菲律賓胡作非為，損害地區國家共同利益。外交部發言人郭嘉昆昨表示，中方要求菲方立即停止煽動炒作中菲涉海問題，立即停止任何可能導致局勢複雜化的侵權挑釁行徑。

對於林佳龍訪菲，台菲外交部門均不予置評。北京一向強調，堅決反對建交國同台灣任何形式的官方往來。