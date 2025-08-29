明報新聞網
中國

中國要聞

央媒提日方大外宣工作 國防部：掩蓋史實無法洗白

【明報專訊】國防部新聞發言人張曉剛昨（28日）針對日本有關侵略歷史的大外宣工作表示，日方掩蓋史實和推卸責任無法「洗白」自己，只會引起包括中國人民在內的全世界愛好和平人民的高度警惕和嚴厲譴責。

日10年花30億宣「正確形象」

央視旗下新媒體帳號「玉淵潭天」在國防部記者會上提及，自中國2015年首次舉行抗戰勝利日閱兵以來，日本用於宣傳所謂「正確形象」的工作事項總預算超過560億日圓（約29.69億港元）。張曉剛作上述回應，他並提到，日本應該以誠實態度正視和反省侵略歷史，同軍國主義徹底切割，切實尊重中國等受害國人民的感情，這樣才能真正取信於亞洲鄰國和國際社會。

外交部長助理洪磊亦在抗戰勝利80周年紀念活動記招指出，日本國內始終存在一股勢力企圖否認侵略、美化侵略，歪曲篡改歷史，甚至為當年的戰爭罪犯翻案招魂，這是對戰後國際秩序的挑戰，對人類良知的挑戰，對所有愛好和平人民的挑戰。

日本外務省的海外戰略信息傳播工作新增重點預算類別，10年來用於培養親日外國人、修改海外教科書中「慰安婦」的記載等。

軍報頭版昨刊發署名「鈞聲」的評論，批評日方存在根深蒂固的錯誤史觀，包括呼籲他國不參與中國的紀念活動，指摘閱兵是「炫耀武力」等。評論稱，中國舉行閱兵等紀念活動，是為了銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。

