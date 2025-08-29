央媒提日方大外宣工作 國防部：掩蓋史實無法洗白

日10年花30億宣「正確形象」

央視旗下新媒體帳號「玉淵潭天」在國防部記者會上提及，自中國2015年首次舉行抗戰勝利日閱兵以來，日本用於宣傳所謂「正確形象」的工作事項總預算超過560億日圓（約29.69億港元）。張曉剛作上述回應，他並提到，日本應該以誠實態度正視和反省侵略歷史，同軍國主義徹底切割，切實尊重中國等受害國人民的感情，這樣才能真正取信於亞洲鄰國和國際社會。

外交部長助理洪磊亦在抗戰勝利80周年紀念活動記招指出，日本國內始終存在一股勢力企圖否認侵略、美化侵略，歪曲篡改歷史，甚至為當年的戰爭罪犯翻案招魂，這是對戰後國際秩序的挑戰，對人類良知的挑戰，對所有愛好和平人民的挑戰。

日本外務省的海外戰略信息傳播工作新增重點預算類別，10年來用於培養親日外國人、修改海外教科書中「慰安婦」的記載等。

軍報頭版昨刊發署名「鈞聲」的評論，批評日方存在根深蒂固的錯誤史觀，包括呼籲他國不參與中國的紀念活動，指摘閱兵是「炫耀武力」等。評論稱，中國舉行閱兵等紀念活動，是為了銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。