中國

中國要聞

已演練3次 武器狀態良

【明報專訊】中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵昨在記者會表示，目前，9‧3閱兵已在天安門地區完成3次綜合演練，所有參閱武器裝備始終保持良好狀態。

吳澤棵稱，這次閱兵是紀念活動重要組成部分，參閱力量要素全，結構編成體系化，武器裝備數量多，初次亮相佔比高，是進入新時代新征程人民軍隊政治建軍新風貌、力量結構新佈局、現代化建設新進展、備戰打仗新成效的一次集中展示。

文藝晚會突出中共中流砥柱作用

閱兵之後，當晚將在人民大會堂舉辦文藝晚會，文旅部副部長盧映川稱，將在宏大的歷史敘事中，努力追求用藝術講好抗戰故事。截至昨日，經過多輪修改論證，文藝演出已進入最後合成階段。

盧映川介紹，在主題表達上，這場文藝晚會以世界反法西斯戰爭東方主戰場的重要歷史節點和歷史場景為主線，突出表現了中國共產黨在全民族抗戰中的中流砥柱作用，深刻緬懷了戰爭中浴血奮戰的革命先烈，充分展現了中國堅定維護世界和平與安全的鮮明態度，昭示了正義必勝、和平必勝、人民必勝的永恒真理。

北京常務副市長夏林茂表示，已在天安門廣場精心佈置了年號台、觀眾席、LED大屏等要素，搭建了臨時觀禮台，在長安街沿線佈置10組立體花壇，打造5座月季花箱景觀橋區。另據中國人民銀行宣布，9月3日起陸續發行抗戰勝利80周年紀念幣，共4種規格。

相關字詞﹕武器 抗戰勝利80周年 晚會 閱兵 記者會

