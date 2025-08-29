駐京周記：俄朝印領導人訪華的地緣政治考慮

華專家：倘有三戰 同盟國在名單

昨日出席記者會的是外交部長助理洪磊、文旅部副部長盧映川、閱兵領導小組辦公室副主任兼中央軍委聯合參謀部作戰局副局長吳澤棵、北京常務副市長夏林茂。其中，洪磊披露的外國領導人出席名單備受各界關注。

「未來如果是有一場第三次世界大戰等待我們的話，那麼我們的同盟國一定就在這個陣容裏面。」中國地緣政治學及戰略學家、軍事專家倪樂雄昨日表示，「既然是為未來戰爭做準備，那麼（閱兵）也就是未來作戰陣容的一個亮相。」

在倪樂雄看來，各方充滿了地緣政治考慮。普京4天訪華行程，背景也是在俄烏衝突下，俄羅斯並沒有完全取勝的把握。中美俄關係就像《三國演義》一樣，只有弱國的聯合才能對抗強國，「弱國之間對抗起來相當於自殺」。現在俄羅斯還需要聯合中國一起對抗美國，所以中國的意義很重要，「俄國現在仍陷在俄烏戰爭的泥潭之中」。而此時中亞五國看到俄羅斯深陷戰爭泥潭，也立馬意識到了中國的意義，前來參加閱兵。

此次觀禮名單中，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩的出席，也受到了很大的關注。倪樂雄表示，正因俄羅斯勝負未定，朝鮮不能把寶全壓在俄羅斯身上。「一方面朝鮮抱住俄羅斯大腿，另一方面俄烏戰爭給朝鮮帶去了新的思路」。在朝鮮出兵烏克蘭後，發現現代戰爭以及未來戰爭，無人機技術相當重要，朝鮮可能對中國在無人機方面會有一些需求。

印度總理莫迪7年來首次訪華，卻「避開」閱兵活動。倪樂雄分析，印度的「投機」意識很強，和美國更像是「靠談戀愛掙錢」，印度收了好處，假裝和美國談戀愛，但仍有行動上的自由。

他說，印度和日本建立了軍事上的半同盟關係，所以肯定不會得罪日本。但美國對印度加徵關稅也惹怒了印度。印度參加上合峰會是在敲打美國，同時也在把握分寸不想得罪日本。就造成了儘管相差一天，印度總理也僅參加上合峰會，不會參加中國的閱兵。

駐京記者 王佩凡