名單「升級」加長 京：體現各國情誼

韓等11國未再由元首或首腦出席

上海合作組織10個成員國中，僅印度未有領導人出席，莫迪9月1日出席完天津峰會就離去。

同時，十年前來華的領導人中，有捷克總統澤曼、韓國總統朴槿惠、波黑主席團輪值主席喬維奇，以及剛果民主共和國、埃及、南非、蘇丹、東帝汶、委內瑞拉等國總統，和埃塞俄比亞、瓦努阿圖的總理出席。今年上述11國未由元首或首腦出席。

中國外交部表示，此次外方嘉賓級別高，國家元首和政府首腦眾多，體現出各國對中方舉辦此次紀念活動的高度重視和對中國的友好情誼；來賓覆蓋世界五大洲，表明國際社會對中國抗戰歷史貢獻和世界意義的普遍認可。

針對名單未見西方主要國家政要，中國外交部表示，已有來自30個歐洲國家近50位領導人、前政要、高級別官員、駐華使節和友好人士等確認將出席抗戰勝利80周年紀念活動。

另外，十年前有17個外軍方隊（11個國家派方隊、6個國家派代表隊）參與閱兵，今次暫時未知情况。

BBC：習近平重要外交勝利

BBC分析今年出席閱兵嘉賓名單，稱這對國家主席習近平而言是重要的外交勝利，可藉此展現自己在地緣政治博弈上「手中有牌」，顯示自己對普京和金正恩都具有影響力。《華爾街日報》認為，中國將以此次閱兵為契機，展現中國作為全球大國的地位和實力。