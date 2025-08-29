明報新聞網
中國

中國要聞

26國領導人來華閱兵 俄朝伊同台矚目 多來自全球南方 外交部：少數國壟斷時代不復返

【明報專訊】中國官方昨日（28日）宣布，26位外國國家元首和政府首腦應中國國家主席習近平邀請，將出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動，包括9．3天安門閱兵。嘉賓名單（見表）顯示，受邀來華領袖主要來自全球南方國家，除了已知的俄羅斯總統普京等人，還包括朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩，伊朗總統佩澤希齊揚等人備受矚目。外交部部長助理洪磊強調，「80年後的今天，曾經由少數國家主宰他國命運、把持國際事務、壟斷發展優勢的時代已經一去不復返」。

韓議長禹元植前日揆鳩山由紀夫獲邀

抗戰勝利80周年紀念活動新聞中心昨舉辦首場記者會，洪磊宣布26位外國領導人名單，並稱一些國家議長、政府副總理、高級別代表、國際組織負責人、前政要應中國政府邀請將出席紀念活動；其中，包括韓國國會議長禹元植、聯合國糧農組織總幹事屈冬玉、日本前首相鳩山由紀夫等。

朝最高領導人65年來再來閱兵

金正恩此番赴華，這也將是朝鮮最高領導人65年來再度現身天安門城樓出席中國閱兵。此前，金正恩祖父、朝鮮開國領袖金日成曾於1954年及1959年出席新中國國慶日閱兵。西方輿論也關注，普京和金正恩的同場，並強調這次是金正恩首次出席多邊國際活動。鳩山由紀夫也將成為戰後首名出席中國抗戰勝利日閱兵的日本前首相。

朝鮮官媒昨隨即通報金正恩為參加抗戰勝利80周年紀念活動即將訪問中國的消息。針對外界關注金正恩此行，洪磊指出，中朝是山水相連的傳統友好鄰邦，「我們熱烈歡迎金正恩總書記來華出席紀念活動」；在艱苦卓絕的戰爭年代，中朝兩國人民相互支持，共同抗擊日本侵略，為世界反法西斯戰爭和人類正義事業勝利作出了重要貢獻。

出席這場中國重大主場外交活動的外方嘉賓，有不少來自全球南方國家的領導人。「80年後的今天，曾經由少數國家主宰他國命運、把持國際事務、壟斷發展優勢的時代已經一去不復返。」洪磊說，「全球南方群體性崛起，正從根本上改變世界版圖。全球南方不再是沉默的大多數、落後的『一大片』，而是代表了覺醒的新力量、百年變局的新希望。」

洪磊強調，80多年前，世界上愛好和平的人民團結在一起，結成廣泛的反法西斯統一戰線，打敗了野蠻的侵略者，為戰後國際秩序奠定了重要基礎；80年後，中國願同全球南方國家等各方一道，推動平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

稱閱兵為彰顯和平發展堅定決心

洪磊稱，當前，國際形勢變亂交織，和平赤字有增無減，維護世界和平仍任重道遠。此次紀念活動的主題是「銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。「我們舉行閱兵式，是為了彰顯走和平發展道路的堅定決心、捍衛國家主權和領土完整的堅強意志、維護世界和平安寧的強大能力。」洪磊強調，無論發展到什麼程度，中國都永遠不稱霸、不擴張，不搞軍備競賽。

