藍白指罷免推手「免死」 批無意反省

【明報專訊】賴清德兌現承諾改組內閣，行政院長卓榮泰留任，遭藍白陣營批評。國民黨主席朱立倫昨天表示，內閣改組後主導「大罷免」的人都沒事，代表政府跟卓榮泰沒有反省的誠意，令人失望。民眾黨主席黃國昌昨在立法院質問法務部長鄭銘謙「有沒有遞辭職信」，稱「學者主張整個內閣都要打掉重練」。

據中央社報道，朱立倫昨天下午在國民黨中常會表示，內閣改組換掉部分非政治性、較專業性的官僚，保留支持「大罷免」的閣員，顯示當局完全不想檢討，令人失望。朱立倫批評民進黨製造「國民黨大幅刪減防務預算」等謠言，希望新內閣停止政治惡鬥，將精力投入改善民生。朱表示，希望國民黨在「大罷免」取勝後繼續團結一致，藍白合作不變，力爭未來重返執政。

國民黨台北市議員柳采葳同日發文批評多名閣員靠賴清德「免死金牌」留任，「該走不走」難以讓民眾對民進黨政府有所期待，並點名內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀、環境部長彭啟明、文化部長李遠施政不足應立即下台。黃國昌上周六（23日）表示，賴清德仍是小圈子用人，當局唯一負責任的做法是讓卓榮泰請辭。

澄「逼宮」 蔡其昌：明年方選總召

朱立倫周二晚在facebook發文指摘民進黨立法院黨團總召集人柯建銘是造成朝野撕裂的元兇，讓他留在立法院是「對不起台灣社會」。柯在民進黨內也遭到質疑，他昨天表示，「大罷免是窮盡一切可能讓國會過半，何錯之有？」接任呼聲最高的民進黨立委蔡其昌昨表示，不會換人，明年2月才舉行總召選舉。

