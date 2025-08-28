明報新聞網
台換16閣員 「下台熱門」卓榮泰留任 民進黨同洗牌 賴：推動年輕專業化

【明報專訊】針對國民黨立委發動的「大罷免」失敗，民進黨政府在外界壓力下改組。台行政院昨日公布名單，共有16名內閣成員調整（見表），涉10部門，其中行政院秘書長由總統府原副秘書長張惇涵接任，經濟部長由行政院原秘書長龔明鑫接任。下台呼聲最高的行政院長卓榮泰獲留任，今將率領新閣員亮相。

涉10部門 行政院秘書長「兩朝元老」

台行政院昨以新聞稿指出，接任行政院秘書長的張惇涵具完整行政資歷，熟悉政府政策，將發揮協調溝通方面的才能；接任行政院副秘書長的阮昭雄，將與立法院朝野各黨團保持溝通管道暢通。張惇涵在蔡英文執政時期任總統府副秘書長，賴清德就任後獲留任，並擔任總統府新成立3個委員會的副執行秘書，顯示其備受信任。

接任經濟部長的龔明鑫曾任國發會主委、經濟部政務次長、台積電董事，行政院稱其將為台灣產業、貿易及經濟基礎建設確立下一個階段的根基。

羽球名將李洋掌運動部 台最年輕部長

當局下月成立運動部，旨在推動全民運動、打造台灣品牌的國際賽事。運動部將由兩屆奧運羽毛球男子雙打金牌得主、年僅30歲的李洋率領，原體育署長鄭世忠等人輔助。李洋成為台灣史上最年輕部長。台行政院表示，期望由最有經驗的人才領導，透過運動體育壯大台灣。

衛福部將由原中央健康保險署長石崇良擔任部長、原疾病管制署長莊人祥擔任常務次長。行政院稱，兩人在新冠疫情期間為台灣奠定堅實防疫基礎，期望未來透過專業與對外溝通能力推動「健康台灣」政策。教育部政務次長由銘傳大學電機工程學系講座教授劉國偉接任。原住民族委員會副主任委員由退役棒球選手、阿美族人陳義信接任。

卓榮泰昨表示，希望外界以鼓勵的心態看待，期待新團隊快速整合、發揮專長，共同為「AI行動內閣2.0」努力。他感謝離任的國發會主委劉鏡清、經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男以及衛福部長邱泰源等人。

與政府同步，民進黨昨召開中常會，作為黨主席的賴清德宣布中央黨部4部門主管人事調整，包括任命陳文昊為國際事務部主任、吳易翰為社會運動部主任等，並表示這次調整的特色是「年輕化和專業化」。

