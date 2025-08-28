抗戰勝利大會新聞中心啟 入場須「人證合一」

新聞中心設在北京梅地亞中心，為採訪紀念活動的中外記者辦理採訪證件，安排參加紀念活動相關採訪，提供傳輸通訊手段、資料服務以及有關新聞採訪方面的諮詢。中心設有新聞發布廳、記者工作區、媒體展示區等，二層設有閱兵圖片展，還有可供記者拿取的《習近平談治國理政》和北京市介紹資料等圖書。

新聞中心開放當天，記者工作區已坐滿記者。今年審核比往年大會更嚴格，往年在梅地亞中心舉辦的其他活動，可進入中心的領證點取證，今年若沒取到證件，只能聯繫負責人將證件送至新聞中心外，拿到證件「人證合一」才能進場。

新聞中心將在梅地亞二層新聞發布廳舉辦3場記者招待會、3場記者見面會。今日上午招待會，外交部長助理洪磊、文化和旅遊部副部長盧映川、閱兵領導小組辦公室副主任吳澤棵、北京市委常委夏林茂將介紹紀念活動籌備進展並回答提問。

長安街設10紀念花壇

北京市園林綠化局周二（26日）公布抗戰勝利80周年紀念活動長安街沿線花卉佈置方案。紀念活動期間，在長安街沿線以「銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來」為主題，從建國門至復興門設置10組立體花壇，展現「80年來中國人民前仆後繼、不屈不撓、頑強奮鬥，為實現強國建設、民族復興偉業不懈努力的偉大精神」。為配合主題，花壇首次採用穀子、高粱、甘蔗等農作物。

明報記者