中國

中國要聞

台稱中共抗日無貢獻 陸斥數典忘祖

【明報專訊】就民進黨當局近期多次稱「中共對抗日戰爭毫無貢獻」，國台辦發言人朱鳳蓮昨日在記者會回應，民進黨當局詆譭抹殺中國共產黨在抗戰的中流砥柱作用，嚴重褻瀆所有忠魂英烈，暴露其妄圖篡改歷史事實、煽動兩岸對立對抗、不擇手段謀求「台獨」分裂的狼子野心。她還透露，9．3閱兵將邀請台灣同胞出席。

朱鳳蓮表示，在民族危亡的歷史關頭，中國共產黨以卓越政治領導力和正確戰略策略，指引中國抗戰的前進方向，堅定不移推動全民族堅持抗戰、團結、進步。抗戰期間，中國共產黨明確提出收復台灣，指導幫助台人組建台灣義勇隊等抗日武裝力量，支持及推動台灣光復運動。

她批評賴清德當局刻意淡化、否認台灣光復的歷史意義，歪曲抗戰歷史，甚至粉飾美化日本殖民統治，是公然否認中國人民抗日戰爭與世界反法西斯戰爭勝利成果，嚴重褻瀆兩岸同胞巨大民族犧牲，「數典忘祖、民族敗類」。

國台辦：台胞將出席閱兵

陸委會月中發聲明指，對日抗戰是由中共領導是「錯假敘事」，當年的「新四軍」與「八路軍」是「一分抗日、二分應付國民政府、七分壯大自己」，呼籲民眾勿參加9．3閱兵。不過昨日朱鳳蓮表示，今年是抗戰勝利80周年，也是台灣光復80周年，下周三在北京舉行相關紀念活動，將邀請台灣同胞在內的各界代表人士出席。

