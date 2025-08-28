中國修訂抗戰史 鞏「中流砥柱」敘事 官方史書紀念日前夕再版 軍報：展黨「光輝形象」

《中國抗日戰爭史》由軍事科學院軍事歷史研究部編著、解放軍出版社於2005年出版。曾獲第二屆國家圖書獎、國家社科基金項目優秀成果獎、全軍軍事科研成果特等獎等。全書分上中下3卷6編，共158萬字。2015年推出新版，被中國科學院大學等多間高校圖書館收藏，屬中國抗戰史「權威」書籍。

軍方主編 屬抗戰史權威書籍

《解放軍報》昨日在頭版報道《中國抗日戰爭史》修訂再版，稱該書運用歷史唯物主義的立場觀點方法，以獨特軍事視角、翔實歷史資料和嚴謹史學邏輯，客觀記述中國人民14年的鬥爭，完整呈現從「局部抗戰」到「全民族抗戰」的歷史進程，再現正面戰場和敵後戰場的軍事行動，突顯中國在世界反法西斯戰爭中的地位與作用，展現中國共產黨「作為全民族抗戰中流砥柱的光輝形象」。

報道稱，為弘揚抗戰精神，幫助讀者樹立正確的二戰史觀，編寫組吸收「新時代」以來抗戰史研究的新思想、新觀點、新成果。此書修訂再版，對激勵讀者弘揚愛國主義精神、全面理解中國共產黨在抗日戰爭中的「中流砥柱」作用、增強民族凝聚力等方面，具重要意義。

中共中央機關報《人民日報》昨亦以全版發表署名文章 ，指出中國人民以巨大民族犧牲支撐起世界反法西斯戰爭的「東方主戰場」，為世界反法西斯戰爭勝利作出重大貢獻；抗日戰爭是世界反法西斯戰爭的重要部分，深遠影響戰後世界的塑造。

文章強調，中國共產黨在抗戰下迅速成熟壯大，倡導建立並始終堅持抗日民族統一戰線、提出持久戰的戰略總方針、開闢敵後戰場、在敵後創建抗日民主根據地、堅持以人民群眾為主體的全面抗戰路線等，「一次次挽狂瀾於既倒，對抗戰最終勝利發揮了中流砥柱、不可替代的作用，成為引領民族復興的核心力量」。

9．3閱兵倒數 官方發布MV

9．3閱兵昨進入一周倒數，人民日報社新媒體中心聯合解放軍中部戰區政治工作部，推出閱兵宣傳MV《勝利榮光》，收錄受閱官兵的訓練畫面。央視發布閱兵海報，《新聞聯播》亦播出火箭軍參閱方隊訓練畫面，介紹他們來自全國近百個部隊，大多參加過實彈發射等重大任務，「個個是能打善戰的導彈操作手」。

