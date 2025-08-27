假「聯國官員」頻獲活動邀請 與中企簽戰略合作協議 為文藝人士站台

房文軍近年經常以「聯合國國際刑警組織中心高級專員」、「駐聯合國代表、特命全權大使」、「聯合國國際人權委員會大使外交官」、「聯合國國際維和基金（UNIDPDF）主席」、「聯合國特區經濟發展委員會榮譽主席」等身分現身商業活動。「澎湃新聞」報道，2024年12月，房文軍代表「聯合國國際刑警組織中心」和「聯合國國際維和基金」，與一家名為中駝牧業（北京）的公司簽訂戰略合作協議。

房文軍還曾為一些文藝人士站台。今年1月在泰國曼谷，部分網站或自媒體報道，詩人、書法家、汪志（北京）書畫藝術院汪志院長書法作品，被「房文軍中將」收藏。文中，汪志和房文軍互相恭維。同月在曼谷，因在「維護世界和平、反對恐怖主義、禁毒反洗錢、呼籲和阻止海外戰亂、保護海外華人華僑生命安全」做出卓越貢獻，房文軍獲世界華人企業家協會等聯合頒發「世界傑出華人勳章」。世界華人企業家協會早已進入民政部公布的「山寨社團」名單。

多個身分偽造 屢穿「軍裝」亮相

在房文軍的諸多身分中，「聯合國國際刑警組織中心高級專員」被提及的頻率尤其高。然而大眾熟知的國際刑警組織（ICPO）與聯合國並無隸屬關係，山寨的「聯合國國際刑警中心」（www.ipcun.net）網站域名，註冊商為一家位於成都的域名註冊服務公司，昨已無法打開。

聯合國也不存在「聯合國國際維和基金」、「聯合國特區經濟發展委員會」、「聯合國國際人權理事會」等部門。房文軍多次公開亮相時所穿的「軍裝」、臂章、肩章、軍帽等，與解放軍各軍兵種統一制式軍服存在很大出入。

本月中，被內地媒體持續多日打假的假院士阮少平、假國務院參事余鵬翔，因涉嫌冒充軍人招搖撞騙罪，被廣東警方拘捕。中國刑法規定，冒充軍人招搖撞騙的，處3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利；情節嚴重的，處最高10年有期徒刑。