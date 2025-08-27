烏克蘭獨立日 澤連斯基收習近平賀電

澤連斯基近日在X上對向烏克蘭表示祝賀的外國領導人及政要一一表達感謝。他介紹，收到了來自美國總統特朗普、中國國家主席習近平等一眾外國、歐盟和北約領導人的賀信及祝賀。其中他展示出英文的習近平賀電內容，寫道：「建交33年來，中烏關係持續穩定發展，各領域合作成果顯著。我願同你一道努力，引領兩國關係行穩致遠，更好地造福兩國人民。」與其他國家及聯盟賀電相比，該內容並無蓋章或簽名。

外交部《烏克蘭國家概况》刪行政區劃

《解放日報》昨日提到，烏克蘭在獨立日也收到了來自一些與俄羅斯關係不錯的國家的祝賀，包括中國、白俄羅斯和土耳其。習近平和澤倫斯基上一次互致賀電是在俄烏戰爭爆發前，2022年1月慶祝兩國建交30周年。

中國外交部網站發布的《烏克蘭國家概况》，今年7月更新後版本與2024年3月版本對比，刪除了行政區劃、政治、外交等內容。城市大學法學院教授王江雨在微博評論：「這是個意味深長的變化，表明中國改變了從國際法上絕對支持烏克蘭維護領土完整的立場。」