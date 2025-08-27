明報新聞網
中國

中國要聞

特朗普200%關稅威脅華供美磁鐵 京不評論

【明報專訊】美國總統特朗普周一（25日）警告，中國必須向美國供應稀土磁鐵，否則可能會向中國徵收200%關稅。對於特朗普有關言論，中國外交部發言人郭嘉昆昨在記者會上婉拒評論，僅稱「我們已就關稅問題多次闡明立場」。

稱不想打好牌「毁華」 料不久後訪中

特朗普周一在白宮會見韓國總統李在明時表示，北京已壟斷全球稀土磁鐵市場，華府認為磁鐵供應問題對美國國家安全至關重要。但同時美國也強大籌碼，即飛機零件和許多波音飛機。「我們擁有更強大的工具——關稅。如果我們實施100%、200%的關稅，中美貿易將完全中止。」

特朗普表示，中方有一些牌，美國也有好牌，「但我不想打那些牌，如果打出了，就會摧毁中國。」儘管如此，特朗普表示美中經濟關係有所改善，並預計今年或之後不久訪問中國。

中國數據顯示，稀土磁鐵出口已恢復至4月實施出口管制前的水平。6月中國出口到美國的稀土按月大增660%，7月出口量再增76%。

郭嘉昆昨同樣未直接回應特朗普訪華的議題，僅稱元首外交對中美關係發揮着不可替代的戰略引領作用，中美元首保持着密切交往和溝通。對於兩國貿易問題，郭嘉昆重申中方立場，一貫按照相互尊重、和平共處、合作共贏原則處理和推進中美關係，同時堅定維護自身主權安全發展利益。

貿談代表李成鋼將訪美

外交部記者會上，還有記者問及中國商務部國際貿易談判代表李成鋼據報赴美訪問一事，郭嘉昆也說具體問題建議向中方主管部門詢問。商務部網站顯示，李成鋼25日在加拿大多倫多會見加中貿易理事會董事會成員。

《華爾街日報》報道，李成鋼本周將前往華盛頓，和美國貿易代表格里爾、美國商界代表會面。預計將討論大豆和波音飛機的採購問題，並呼籲美國放寬對華科技出口管制。這是中美雙方首次在華盛頓談判，希望在延長關稅休戰期期間，建立定期對話機制。美國政府發言人稱，此次訪問不是雙邊正式談判的一部分。

