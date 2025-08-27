日據報籲各國勿赴9．3閱兵 中方交涉促澄清

郭嘉昆表示，中國政府隆重紀念抗戰勝利80周年，是為了銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來；正確認識和對待歷史，是日本戰後重返國際社會的重要前提，是日本同周邊國家發展關系的政治基礎，更是檢驗日本能否恪守和平發展承諾的一桿標尺。

官媒批顛倒黑白 污稱紀念「反日」

《環球時報》社評提到，這次事件更加突顯中國紀念抗戰勝利的必要性。社評稱，日本一些勢力顛倒黑白，將中國的抗戰紀念活動污稱為「反日」；企圖通過煽動對立，將自己置於受害者的位置。事實上，中日人民都是日本軍國主義的受害者。若這種歷史修正主義手法真的被日本政府堂而皇之地操弄，將再次印證日本一些勢力仍試圖歪曲歷史、篡改歷史。他們這麼做的最終目的只有一個，就是徹底否定自身在二戰中作為侵略者的歷史罪責。