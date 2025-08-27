明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

多國領導人出席閱兵 分析指提升中國地位

【明報專訊】包括柬埔寨國王西哈莫尼和太后莫尼列等多個與中國關係友好的國家領導人已陸續抵達北京準備出席閱兵活動；俄羅斯總統普京亦將在本周抵天津出席上合組織峰會，之後赴北京參加閱兵活動。不論是外交騷還是「軍事肌肉」展示，分析認為9‧3閱兵作為中國重要主場外交舞台，必將提升中國的國際地位。

英國廣播公司（BBC）報道，隨着過去10年中美關係持續緊張，目前沒有任何西方國家領袖表示將赴中國參與閱兵，不過作為中國的「老朋友」，普京將和10年前一樣，與國家主席習近平肩並肩站立在天安門城樓。雖然普京現在因俄烏戰爭收到國際刑事法院的逮捕令，不過國際輿論卻很難批評北京，因為普京半個月前始訪問阿拉斯加，在美軍基地與美國總統特朗普舉行峰會，美方為其鋪紅地氈高規格迎接。此次在北京與習近平一同閱兵，雙方是否會就俄烏和談問題形成某種共識，成為一大懸念。

和10年前相比，另一個顯著變化是東南亞國家有意加深與中國的關係，本次閱兵派出的領導人級別也更高，如印尼總統普拉博沃、馬來西亞首相安華、越南國家主席梁強，還有柬埔寨、老撾和緬甸領導人。

傳遞和平崛起非軍備競賽信號

分析指出，本次的閱兵既展現和平外交大國風範，也傳遞一個「和平崛起並不是搞軍備競賽」信號，是中國試圖打破「中國威脅論」標籤的證明。

相關字詞﹕俄烏和談 國家主席習近平 俄羅斯總統普京 九三閱兵 主場外交

上 / 下一篇新聞