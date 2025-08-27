多國領導人出席閱兵 分析指提升中國地位

英國廣播公司（BBC）報道，隨着過去10年中美關係持續緊張，目前沒有任何西方國家領袖表示將赴中國參與閱兵，不過作為中國的「老朋友」，普京將和10年前一樣，與國家主席習近平肩並肩站立在天安門城樓。雖然普京現在因俄烏戰爭收到國際刑事法院的逮捕令，不過國際輿論卻很難批評北京，因為普京半個月前始訪問阿拉斯加，在美軍基地與美國總統特朗普舉行峰會，美方為其鋪紅地氈高規格迎接。此次在北京與習近平一同閱兵，雙方是否會就俄烏和談問題形成某種共識，成為一大懸念。

和10年前相比，另一個顯著變化是東南亞國家有意加深與中國的關係，本次閱兵派出的領導人級別也更高，如印尼總統普拉博沃、馬來西亞首相安華、越南國家主席梁強，還有柬埔寨、老撾和緬甸領導人。

傳遞和平崛起非軍備競賽信號

分析指出，本次的閱兵既展現和平外交大國風範，也傳遞一個「和平崛起並不是搞軍備競賽」信號，是中國試圖打破「中國威脅論」標籤的證明。