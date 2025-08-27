習：中俄關係最穩定成熟富戰略內涵 晤杜馬主席談二戰貢獻 籲攜手捍安全利益

習近平昨上午在北京人民大會堂會見沃洛金。新華社報道，習近平指出，中俄關係是動盪變革的當今世界最穩定、最成熟、最富戰略內涵的一組大國關係；持之以恒推動中俄關係高水平發展，符合兩國人民根本利益，也是世界和平的穩定源。

中俄目前是「新時代全面戰略協作伙伴」關係，戰略協作內涵包括雙方在涉及彼此主權、領土完整、安全和發展等核心利益問題上相互堅定支持，在地區和全球事務中展開戰略協調，在經濟、能源等方面互補合作等。

「中國和蘇聯分別作為第二次世界大戰亞洲和歐洲主戰場，為抗擊日本軍國主義和德國法西斯侵略付出巨大民族犧牲，為贏得二戰勝利作出重大貢獻。」習近平提到，中俄雙方要團結全球南方國家，堅持真正的多邊主義，推動國際秩序朝着更加公正合理的方向發展。

沃洛金謝保存歷史記憶紀念設施

沃洛金轉達俄羅斯總統普京對習近平的問候和祝願，表示俄方願同中方共同慶祝這一來之不易的勝利，緬懷先烈，攜手開創美好未來。

據俄羅斯衛星通訊社，沃洛金還向習近平表達感謝，讚揚中方保存歷史記憶、愛護蘇聯將士紀念設施。沃洛金同日轉往吉林長春，向當地的蘇聯空軍烈士紀念碑獻花，讚揚該紀念碑「為眾多歐洲國家樹立榜樣」。

俄多名高官訪華推動合作

俄羅斯多名高官近日訪華，推動兩國各領域合作。俄羅斯科學和高等教育部部長法利科夫昨日接受塔斯社採訪時表示，希望加强兩國在科研領域的合作，有望在建造中的西伯利亞環光子源中心（SKIF Collective Use Center）增加中國實驗站。俄羅斯工業和貿易部部長阿里漢諾夫昨也參觀了衛星遙感測繪服務商航天宏圖（Piesat）的北京總部，確定一系列合作協議。俄羅斯總統助理兼海事委員會主席帕特魯舍夫表示，正在建設鄂木斯克地區的內河設施，以推動俄中河運。

隨着天津上合峰會、北京9．3閱兵將至，各國領導人陸續抵京。習近平、彭麗媛夫婦昨天在中南海會見應邀來華出席9．3紀念活動的柬埔寨國王西哈莫尼、太后莫尼列。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676