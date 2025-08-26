明報新聞網
中國

中國新聞

魯迅抽煙遊客「借火」 壁畫遭投訴教壞小孩

【明報專訊】浙江省紹興市的魯迅紀念館有一面魯迅手裏夾着香煙的「網紅牆」，不少遊客會到該牆前點打火機，拍一張「給先生點支煙」的打卡照。近日有控煙志願者在社交平台發文，批評這幅壁畫有引導吸煙的危害，並兩次向政府投訴，建議替換為魯迅右手握拳的構圖。有關話題熱度昨在互聯網居高不下，有評論稱該投訴「浪費公共資源」，亦有人認為可以討論。

明報記者

近日，內地遊客孫女士在小紅書發文，認為魯迅紀念館的「魯迅夾煙」壁畫不妥，並在上周五（22日）就此投訴到省級政務服務平台「浙裏辦」。孫女士解釋稱，該壁畫的原畫是魯迅在自己家裏抽煙，壁畫去掉背景，有引導人室外聚集抽煙危害他人健康的風險，同時還會誤導青少年。

投訴人指「聚眾吸煙」 官方拒改

孫女士對「上游新聞」稱，自己是控煙志願者，平時經常關注公共場所禁煙的話題。她上周三（20日）看到一個帖子，有女生在「魯迅夾煙」壁畫前雙手交叉作禁煙狀，「我才知道有這麼大一幅室外廣告版吸煙圖」。於是她就此向魯迅故里所在的紹興市越城區文廣旅遊局投訴，未獲滿意答覆後又向「浙裏辦」投訴。

紀念館一名員工表示，魯迅抽煙的壁畫是該紀念館著名景牆，的確有遊客在遊覽時拍「給魯迅點煙」的照片。至於孫女士投訴的情况，上司回覆稱「已經在處理了」。

事件傳開後，紹興市文旅局工作人員昨表示，當天上午收到來自全國各地的電話，「大家的意見一致認為不需要修改，都表示這是歷史的客觀現實，而且也是紹興魯迅故里旅遊的一張名片，要求不能因為一個人的投訴盲目做出決策。」

魯迅抽煙形象並非虛構，根據《魯迅日記》記載，1925至1936年間，魯迅每日吸煙約20支，這一習慣與其創作狀態緊密相關。壁畫原型取自1936年魯迅逝世前3個月拍攝的最後一張照片。

網民：毛澤東吸煙照應下架？

網上就「魯迅夾煙」壁畫被投訴一事熱議不斷。有網民認為這一形象太經典，且「受眾並沒有那麼禁不住誘惑」。也有人提醒，就壁畫引發的「公共場所點煙打卡」行為，更值得關注。不少網民指出，毛澤東、袁隆平（晚年已戒煙）的吸煙圖片廣為流傳，質疑是否也要被下架。還有網民使用袁隆平「還是讓你們吃太飽了」的表情包嘲諷投訴者。

央視批浪費公共資源 學者稱質疑合理

針對網民洗版，孫女士在社交平台回應，看到很多人不解和反對，「借魯迅的話：從來如此，便對嗎？」

浙江省魯迅研究會回應稱，反對網上藉「魯迅吸煙」炒作，「部分行為實為利用魯迅博取流量、製造輿論熱點，這並不利於對魯迅精神的正確傳播，不應被鼓勵。」

內媒也紛紛就此事發表評論，多以批評投訴者為主。央視網發文稱，「宣傳控煙是一回事，拿控煙來綁架魯迅先生、限制藝術創作，讓相關部門疲於奔命，那是另外一回事兒。那些為了逞一己之快而浪費公共資源的投訴，該消停消停了。」

中國魯迅研究會原副會長朱壽桐則認為，質疑用抽煙肖像作為宣傳牆內容是否合適，引起相關的討論並非沒有意義。他對《揚子晚報》表示，對於宣傳牆圖畫內容，觀眾從不同的角度提出質疑都是合理的。

（熱搜話題）

