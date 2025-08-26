明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

俄杜馬主席訪華 反制裁干涉

【明報專訊】應全國人大常委會委員長趙樂際邀請，俄羅斯國家杜馬主席沃洛金昨率團抵達北京訪華兩天，當天與趙樂際共同主持中俄議會合作委員會第十次會議。沃洛金表示，此行將討論俄中應對制裁壓力和外部干涉，以及維護歷史真相等問題。

央視報道，趙樂際說，兩國議會要保持密切往來的良好勢頭，拓展機制交流的內容和形式，及時批准有關雙邊條約和協定，為務實合作提供法律保障；要密切在各國議會聯盟等多邊機制內的溝通協調，發出共同聲音，堅決捍衛二戰勝利成果。

沃洛金強調俄中關係建立在友誼與信任、互利合作、不干涉主權國家事務以及不採取雙重標準的原則上。俄羅斯衛星通訊社引述黑龍江外國語學院遠東研究中心研究員馬友君表示，中國即將舉行紀念抗戰勝利80周年大會，沃洛金此時到訪表明中俄政治互信和戰略協作不斷向更高水平邁進，為兩國領導人即將舉行的會晤打下良好基礎。

萬斯：不因中俄關係徵新關稅

俄羅斯總統普京本周將出席下周日（31日）至下周一（9月1日）舉行的上海合作組織天津峰會，並於下周二（9月2日）與國家主席習近平會談。兩國領導人下周三（9月3日）將出席閱兵儀式等一系列紀念抗戰勝利80周年活動。

另邊廂，美國副總統萬斯表示，美國不會因中俄貿易伙伴關係對中國徵收新的進口關稅，因目前針對中國商品徵收的進口關稅已非常高。

上 / 下一篇新聞