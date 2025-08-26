俄杜馬主席訪華 反制裁干涉

央視報道，趙樂際說，兩國議會要保持密切往來的良好勢頭，拓展機制交流的內容和形式，及時批准有關雙邊條約和協定，為務實合作提供法律保障；要密切在各國議會聯盟等多邊機制內的溝通協調，發出共同聲音，堅決捍衛二戰勝利成果。

沃洛金強調俄中關係建立在友誼與信任、互利合作、不干涉主權國家事務以及不採取雙重標準的原則上。俄羅斯衛星通訊社引述黑龍江外國語學院遠東研究中心研究員馬友君表示，中國即將舉行紀念抗戰勝利80周年大會，沃洛金此時到訪表明中俄政治互信和戰略協作不斷向更高水平邁進，為兩國領導人即將舉行的會晤打下良好基礎。

萬斯：不因中俄關係徵新關稅

俄羅斯總統普京本周將出席下周日（31日）至下周一（9月1日）舉行的上海合作組織天津峰會，並於下周二（9月2日）與國家主席習近平會談。兩國領導人下周三（9月3日）將出席閱兵儀式等一系列紀念抗戰勝利80周年活動。

另邊廂，美國副總統萬斯表示，美國不會因中俄貿易伙伴關係對中國徵收新的進口關稅，因目前針對中國商品徵收的進口關稅已非常高。