批美式航行自由 華：延續「炮艦外交」

《報告》以中英文版發布，檢視美國在航行自由方面的法律立場和實踐，特別是與「航行自由計劃」有關的表態與行動，聚焦軍艦無害通過、救助入境、過境通行、群島海道通過權、「國際水域」、島嶼法律地位、直線基線、遠海群島領海基線、專屬經濟區軍事活動、防空識別區、歷史性水域等問題，歸納美式「航行自由」的主張、特點與影響。

《報告》認為，美式「航行自由」包含大量美國自創概念、自設標準的所謂習慣國際法，與國際法和許多國家的實踐相悖；美國借助這些主張和行動，極盡所能壓縮其他國家的合法權益，擴大其權利和自由，以獲取不受法律約束的「自由」。同時，美式「航行自由」服務於美國的國家利益及其地緣政治戰略，涉嫌以軍事力量威脅地區和平穩定、擾亂國際海洋秩序，體現出鮮明的不法、無理和雙重標準。

指自設標準 削他國權益

美艦以「自由航行」為名最新的一次闖入中國領海是在本月13日，隸屬美國第七艦隊的驅逐艦「希金斯」號（USS Higgins, DDG76）航經南海黃岩島領海，正值中國與菲律賓發生海上衝突，中國軍方警告驅離「希金斯」號，第七艦隊聲稱該艦「主張航行權利與自由」符合國際法。