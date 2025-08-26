明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

批美式航行自由 華：延續「炮艦外交」

【明報專訊】自然資源部海洋發展戰略研究所昨日發布《美式「航行自由」法律評估報告》（下稱《報告》），指出美式「航行自由」缺乏國際法基礎，嚴重扭曲國際法的解釋與發展，延續「炮艦外交」強權邏輯，體現美國使用軍事力量對他國施壓的慣常做法。

《報告》以中英文版發布，檢視美國在航行自由方面的法律立場和實踐，特別是與「航行自由計劃」有關的表態與行動，聚焦軍艦無害通過、救助入境、過境通行、群島海道通過權、「國際水域」、島嶼法律地位、直線基線、遠海群島領海基線、專屬經濟區軍事活動、防空識別區、歷史性水域等問題，歸納美式「航行自由」的主張、特點與影響。

《報告》認為，美式「航行自由」包含大量美國自創概念、自設標準的所謂習慣國際法，與國際法和許多國家的實踐相悖；美國借助這些主張和行動，極盡所能壓縮其他國家的合法權益，擴大其權利和自由，以獲取不受法律約束的「自由」。同時，美式「航行自由」服務於美國的國家利益及其地緣政治戰略，涉嫌以軍事力量威脅地區和平穩定、擾亂國際海洋秩序，體現出鮮明的不法、無理和雙重標準。

指自設標準 削他國權益

美艦以「自由航行」為名最新的一次闖入中國領海是在本月13日，隸屬美國第七艦隊的驅逐艦「希金斯」號（USS Higgins, DDG76）航經南海黃岩島領海，正值中國與菲律賓發生海上衝突，中國軍方警告驅離「希金斯」號，第七艦隊聲稱該艦「主張航行權利與自由」符合國際法。

上 / 下一篇新聞