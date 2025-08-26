明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

「劍魚」伏三亞兩萬樹 海南災民10萬

【明報專訊】颱風「劍魚」前日掠過海南三亞，近200公里時速的強勁風力，令海南多地建築、樹木、基建設施嚴重受損，全省10.25萬人受災；三亞市有2萬多棵樹木倒塌或傾斜，大批交通燈失靈，當局宣布昨繼續「五停一關」（停課、停工、停業、停運、停航、關閉景區），呼籲民眾非必要不出門，駐當地海軍陸戰隊出動協助救災。

吹飛屋頂爆玻璃 海軍陸戰隊救災

「劍魚」昨晚7時10分在越南河靜省北部沿海登陸，登陸時中心附近最大風力13級（最高風速約時速137公里），吹落許多學校和房屋的屋頂，樹木倒下。越南沿海提前疏散近60萬人。

「劍魚」掠過海南時，中心距三亞僅22公里，部分颱風眼已進入三亞陸地，影響程度相當於登陸三亞。三亞市常務副市長陳景進稱，「劍魚」最大風力16級（風速達時速199.4公里），三亞樹木倒塌、道路積水、設施受損。網上短片顯示，三亞樹木成排倒塌，簡易屋頂被掀翻，有住宅玻璃幕牆被吹倒，甚至有居民要跑到地下車庫躲避。遊客竇女士發帖稱，自己入住三亞的海景民宿大門被風吹壞，強風灌進屋內，滿屋都是風雨和沙子。

三亞市政府昨公告，道路通行未全部恢復，民眾請勿出門。當地已組織近5000人昨晨分批投入路障清理，搶修供水、電力和通訊設施等。南部戰區昨也出動數百名海軍陸戰隊士兵，協助三亞搶險救災。

三亞、陵水、樂東、保亭等市縣多條村莊停水停電，全省高峰時有55.7萬戶停電，45,142戶固網用戶、15,345戶移動用戶中斷服務。陵水縣有2萬多棵樹木倒塌。海南統籌組織軍隊、武警、消防等1萬餘人和未受災市縣1000多名園林環衛工人，增援三亞等災區。

上 / 下一篇新聞