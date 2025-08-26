「劍魚」伏三亞兩萬樹 海南災民10萬

吹飛屋頂爆玻璃 海軍陸戰隊救災

「劍魚」昨晚7時10分在越南河靜省北部沿海登陸，登陸時中心附近最大風力13級（最高風速約時速137公里），吹落許多學校和房屋的屋頂，樹木倒下。越南沿海提前疏散近60萬人。

「劍魚」掠過海南時，中心距三亞僅22公里，部分颱風眼已進入三亞陸地，影響程度相當於登陸三亞。三亞市常務副市長陳景進稱，「劍魚」最大風力16級（風速達時速199.4公里），三亞樹木倒塌、道路積水、設施受損。網上短片顯示，三亞樹木成排倒塌，簡易屋頂被掀翻，有住宅玻璃幕牆被吹倒，甚至有居民要跑到地下車庫躲避。遊客竇女士發帖稱，自己入住三亞的海景民宿大門被風吹壞，強風灌進屋內，滿屋都是風雨和沙子。

三亞市政府昨公告，道路通行未全部恢復，民眾請勿出門。當地已組織近5000人昨晨分批投入路障清理，搶修供水、電力和通訊設施等。南部戰區昨也出動數百名海軍陸戰隊士兵，協助三亞搶險救災。

三亞、陵水、樂東、保亭等市縣多條村莊停水停電，全省高峰時有55.7萬戶停電，45,142戶固網用戶、15,345戶移動用戶中斷服務。陵水縣有2萬多棵樹木倒塌。海南統籌組織軍隊、武警、消防等1萬餘人和未受災市縣1000多名園林環衛工人，增援三亞等災區。