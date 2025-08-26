明報新聞網
中國

中國要聞

多新戰機首受閱 有掛載武器亮相

【明報專訊】抗戰勝利80周年閱兵活動臨近，新華社昨引述空中梯隊披露，即將受閱的戰機很多是首次亮相閱兵場，特別是一些新型戰機，作為中國軍隊現役主戰機型，是應對高端戰爭的新銳和重器，還有不少機型將掛載武器裝備受閱。

空中梯隊涵蓋陸、海、空3個軍種預警指揮、戰略投送、對面打擊等多領域作戰力量。各梯隊還將按照實戰要求混合編組，有的梯隊編有多種機型。

對於將受閱的「新型戰機」，預料是空軍新入列隱形戰機殲35A，以及隱形戰機殲20升級版，即殲20A及雙座版殲20S；海軍艦載機版殲35、殲15T，還有空警600預警機等新軍機。至於會否有六代機「銀杏葉」殲36，甚至未現身的隱形轟炸機轟20，更備受軍迷期待。

為確保有關飛行活動的安全，北京市政府公告，在此前已設置9個「淨空限制區」的基礎上，自周五（29日）凌晨零時起至下周四（9月4日）凌晨零時，再將7個區的行政區域劃為淨空限制區。這意味在天安門閱兵期間，北京全境16個區上空均是淨空限制區。

相關字詞﹕抗戰勝利80周年閱兵 九三閱兵

