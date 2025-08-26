福建艦現抗戰短片 惹9．3服役猜想 提日艦「出雲」侵滬 央視：88年後同水域備入列

臨近抗戰勝利80周年紀念日，「央視軍事」新浪微博帳號近日就抗戰發布多段配文影片，其中上周六發布的影片聚焦福建艦。帖子以「侵華日軍旗艦曾停靠的水域如今福建艦航行」為題稱：「1937年8月，上海，中國空軍戰機和中國海軍魚雷艇『史可法一〇二』號突襲，擊傷了侵華日軍旗艦『出雲』號艉部。兩名潛水員帶着大型水雷潛入水下偷襲，『出雲』號遭受重創……88年後，『出雲』號曾停靠過的水域，中國完全自主設計建造的首艘彈射型航母福建艦，正在為正式入列作準備。」

同時配發的影片，以「同一片水域，88年前侵華日軍旗艦游弋，88年後福建艦為入列作準備」為題，以位於上海江南長興造船廠開場，講述福建艦正準備入列。影片回顧1937年8月淞滬會戰「出雲」號在上海同片水域游弋，曾炮轟上海市區的侵略史。

央視接連提入列 海試16月

這是央視今年第二次提及福建艦將正式入列，軍民紛猜測福建艦可能將在近期服役。福建艦是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，2018年建造，2022年6月17日下水並命名；去年5月1日首次海試，目前已完成8次海試。遼寧艦和山東艦從首次海試到正式入列，分別隔13及19個月。福建艦海試到9月超過16個月。

今年6月，央視以「三航母時代即將到來」為題播出軍事節目。本月初，央視軍事頻道再在《攻堅——矢志強軍向一流》紀錄片披露福建艦的電磁彈射試驗進展，並稱福建艦入列已進入「最後攻堅階段」，當時國防部發言人蔣斌未正面回應，僅表示「我們始終根據國家安全和裝備技術發展需要推進航母建設」。

在央視軍事發布上述帖子當天，亦報道在近日結束的「第二屆全國電磁發射技術論壇」披露，中國在電磁發射技術多領域突破。央視報道也出現福建艦海試畫面。

專家：當日入列助愛國教育

目前，官方並未透露福建艦何時入列。新加坡《聯合早報》昨引述中國軍事評論員宋忠平認為，官媒將出雲號和福建艦作對比，突顯歷史變遷，意在讓更多人認識航母作為軍備的重要。他分析，福建艦入列關鍵在於各項技術已準備就緒，必須實事求是；「當然，如果結合政治性的歷史日期服役，也能展開一場愛國主義和國防教育，是一舉多得。」

