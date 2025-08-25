華府智庫指越南加速南海造島 規模或超中國

路透社報道，CSIS下屬的「亞洲海事透明倡議」報告指出，衛星圖像顯示，越南已在南沙群島的六門礁、鬼喊礁、東礁、瓊礁以及舶蘭礁，進行疏浚清淤與填海工程。越南在南沙實際控制的21個島礁和低潮高地，如今都已擴建為人工島。4年前，這些岩礁和低潮高地大多數僅建有孤立的碉堡。

報告顯示，越南也在安波沙洲、染青沙洲與西礁展開新一輪擴建。截至今年3月，越南在南沙所造人工島面積已經達中國造島面積的約70%。

報告稱8個新島礁的填海工作幾乎可以確保越南將在規模上追平甚至超過中國。

北京多次重申反對

中國外交部多次強調，南沙群島是中國固有領土。今年2月，針對越南擴建柏礁一事，外交部發言人郭嘉昆表示，中方一貫反對有關國家在非法侵佔的島礁上開展建設活動。

另據位於北京的中國智庫「南海戰略態勢感知」6月底發布的報告，自2021年10月以來，越南開啟新一輪的南沙島礁擴建工程。截至今年5月，越方在14個島礁上已累計吹填超過10平方公里（約相當於1,400個足球場）。報告稱，越南也將島礁軍事化，試圖增加其在南海的軍事投送能力和快速反應能力。