9·3閱兵完成最後演練

新華社報道，最後一次綜合演練包括紀念大會儀式（含閱兵）、轉場、觀眾組織及應急處置等各項內容，重點檢驗了各流程、各環節的銜接配合，為正式活動的成功舉辦打下堅實基礎。

央視畫面顯示，在夜幕下，受閱部隊在現場演奏的軍樂聲中走過天安門城樓前的長安街，包括受閱部隊、受閱武器裝備等，演練以放飛氣球作為結束。另據北京市民在網絡發布的圖片，武裝直升機懸掛五星紅旗、中共黨旗及解放軍軍旗飛越天安門廣場上空，另有懸掛着「和平必勝」「正義必勝」「人民必勝」豎排標語的直升機一同飛越。空中受閱部分包括戰機組成「80」字樣的編隊、空中加油機編隊及隱形戰機編隊等。

戰機組「80」字樣受閱

故宮天安門暫停開放

另外，抗戰勝利80周年紀念活動新聞中心於27日（周三）開始對外接待服務。新聞中心設在北京梅地亞中心賓館，將為採訪紀念活動的中外記者辦理採訪證件，安排參加紀念活動相關採訪等。

為配合9月3日的紀念大會，位於天安門城樓北邊的北京故宮博物院將於8月31日至9月4日臨時閉館，9月5日正常開放；天安門廣場則於9月1日至3日暫停開放，9月4日適時恢復開放。