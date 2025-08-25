明報新聞網
中國

中國要聞

9·3閱兵完成最後演練

【明報專訊】臨近9·3大閱兵，中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心表示，前天下午5時至昨（24日）凌晨5時，北京天安門地區舉行了紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會第三次綜合演練。這是一次全流程、全要素預演，也是紀念大會最後一次綜合演練，達到了預期目標。

新華社報道，最後一次綜合演練包括紀念大會儀式（含閱兵）、轉場、觀眾組織及應急處置等各項內容，重點檢驗了各流程、各環節的銜接配合，為正式活動的成功舉辦打下堅實基礎。

央視畫面顯示，在夜幕下，受閱部隊在現場演奏的軍樂聲中走過天安門城樓前的長安街，包括受閱部隊、受閱武器裝備等，演練以放飛氣球作為結束。另據北京市民在網絡發布的圖片，武裝直升機懸掛五星紅旗、中共黨旗及解放軍軍旗飛越天安門廣場上空，另有懸掛着「和平必勝」「正義必勝」「人民必勝」豎排標語的直升機一同飛越。空中受閱部分包括戰機組成「80」字樣的編隊、空中加油機編隊及隱形戰機編隊等。

戰機組「80」字樣受閱

故宮天安門暫停開放

另外，抗戰勝利80周年紀念活動新聞中心於27日（周三）開始對外接待服務。新聞中心設在北京梅地亞中心賓館，將為採訪紀念活動的中外記者辦理採訪證件，安排參加紀念活動相關採訪等。

為配合9月3日的紀念大會，位於天安門城樓北邊的北京故宮博物院將於8月31日至9月4日臨時閉館，9月5日正常開放；天安門廣場則於9月1日至3日暫停開放，9月4日適時恢復開放。

相關字詞﹕抗戰勝利80周年閱兵 九三閱兵 抗戰 演練 閱兵 天安門廣場

