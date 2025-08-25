強颱風「劍魚」掠三亞 海南發一級預警疏散3萬人

中央氣象台颱風首席預報員向純怡昨分析，從移動趨勢來看，「劍魚」更大可能是從海南島南部近海掠過。據監測，昨晚6時，「劍魚」12級風圈已到達三亞。三亞市氣象台晚近7時發布颱風紅色預警信號，「劍魚」已加強為強颱風級，未來12小時，三亞市沿海和陸地平均風力仍有12級至13級，陣風14級至16級，伴有強降水。晚8時，「劍魚」中心位於距離三亞南偏西方向約30公里的海面上，中心附近最大風力達到14級（162 公里/小時）。

海南省防禦颱風「劍魚」新聞發布會昨在海口舉行。海南省氣象局一級巡視員蔡親波表示，「劍魚」可能是近40年來登陸三亞的最強颱風，省氣象台發布一級預警。

塌樹停電 有市民返家被困半路

據上觀新聞，昨傍晚時分，在三亞駕駛汽車外出能明顯感到車身被狂風吹動搖晃。路人在風雨中撐傘行走艱難，大量樹木被狂風吹倒，橫亙在道路中央，阻礙交通。三亞市內部分區域已停電。有市民雙手緊抓路邊欄杆，身體蜷縮下蹲，雨衣被狂風席捲。他表示，颱風來襲，公司暫停營業，「我想步行回家，沒成想被困在半路動彈不得」。

截至昨下午3時，三亞市已轉移31,843人。三亞市發改委等部門提前開展糧食和「菜籃子」產品應急調運和投放，蔬菜儲備約800噸，可滿足市民遊客兩天需求。海南省應急部門提醒公眾，非必要不外出，特別是在三亞、陵水、樂東等颱風影響較大的市縣。