中國

中國要聞

國台辦：台民衆對鬧劇說「不」 民進黨大老批黨內決策一言堂

【明報專訊】國民黨立委罷免案昨日進行第二輪投票，7名立委全部守住席位。國務院台辦發言人朱鳳蓮24日回應表示，這充分表明，任何「台獨」分裂和政治操弄都不得人心，必然失敗。她稱繼7月26日首輪投票後，台灣民眾再次對民進黨打壓異己、撕裂社會的惡鬥鬧劇說「不」。

學者：綠營10年優勢落幕

台灣清華大學榮譽講座教授、日本學者小笠原欣幸在facebook發文表示，由於罷免投票早在7月24日定出勝負，這次罷免案屬「消化試合」，國民黨士氣高昂，民進黨支持者則意興闌珊。兩波罷免合計，31席國民黨立委全數保住。他分析，7月就已定調「對賴清德政府和民進黨造成重大打擊」，這次不必特別修正。

小笠原總結，「大罷免」結局再印證民進黨從2014年至2024年相對優勢的10年已落幕，台灣政治進入朝野勢均力敵的時代。

前台灣國策顧問、民進黨大老方昇茂亦在facebook發文稱，大罷免大失敗一點都不讓人意外，真正令人不解的是，民進黨內在過程中都沒有出現反對的聲音。

方昇茂說，以往討論黨內大小事務時都「吵吵鬧鬧」，對比永遠是一言堂的國民黨，民主與法治是民進黨最堅持的理念，大罷免等向社會宣布要消滅反對黨，「為何全黨無人提醒黨中央如此作為與民進黨的理念違背？」他也質疑，過去不可能有如此鴉雀無聲的決策過程，「今天的民進黨是怎麼了？」

相關字詞﹕罷免案 國策顧問 方昇茂 台灣清華大學榮譽講座教授 小笠原欣幸 朱鳳蓮 國務院台辦

