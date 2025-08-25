盧秀燕：專注市政不選國民黨主席 台政壇分析稱為備戰2028大選 更利「藍白合」

朱立倫的國民黨主席任期至10月屆滿，他於罷免投票開票後在中央黨部發表談話指出，現在是他「順利交棒、放心交棒」的時刻，誠摯懇請盧秀燕接任下一屆國民黨主席，承擔重責大任。中央社報道，盧秀燕昨出席公開場合受訪表示，謝謝朱立倫看重。不過黨主席職位不宜指定參選，也不宜欽定參選，應由有意願的人來公平競選。

盧秀燕表示，台灣面臨美國關稅的重創，這場經濟危機，中部地區首當其衝。她必須堅守崗位，陪伴產業和市民家人渡過難關。她曾經說過「愈是困難的時候，媽媽會留在家」。這是她的承諾，她會說到做到，因此她無法參選國民黨主席。國民黨發言人楊智伃昨回應，朱立倫一直以來的心願就是堅定交棒，為重返執政目標，盼大家團結。

盧秀燕宣布不選國民黨主席掀起政壇風暴，長期支持盧秀燕選黨主席的藍營內部人士指，盧近期的發言大多站在整體台灣的高度，已不是台中市長的格局，瞄準2028領導人大選的態勢明顯；大選最好還是兼任黨主席，掌握縣市長與不分區立委提名權，也避免過去黨主席與「總統」候選人不同調的曖昧狀况。

黃國昌：有結果後討論佈局

盧秀燕不選黨主席的藍營人士則認為，國民黨一直有黨主席與「總統」候選人不同的先例，若盧秀燕2028勝選的基礎是「藍白合」，就更不應該選黨主席，國民黨主席這個位置必須以黨為最優先順位，不利於跨黨派整合。民眾黨主席黃國昌昨日說，他相信盧秀燕一定有方方面面的考慮，尊重其他政黨的黨內民主程序，等有了結果，再針對2026年選舉佈局雙方討論、溝通。

國民黨主席選舉預計9月1領表，9月4、5日登記，10月18日黨員投票。前中廣董事長趙少康在8月13日受訪時說，若盧秀燕執意不選，台北市長蔣萬安、前台北市長郝龍斌、前立委鄭麗文也是可能選項。

前立委鄭麗文稱已準備交棒

日前表態「盧若不選，她會選到底」的藍營前立委鄭麗文昨表示，她已做好接棒準備，將在9月初領表參選。鄭重申，她若擔任國民黨主席，目標就是承諾讓國民黨成為第一大黨，2028年要在議會單獨過半，選上台灣領導人一職，國民黨的民調支持度也要超越民進黨。在這過程中，她一定會努力去團結所有在野的力量，包括藍白的合作。鄭麗文自野百合學運投入政治，早年曾加入民進黨，後因理念不合退黨，2005年受時任國民黨主席連戰之邀加入藍營，先後擔任發言人、文傳會主委等職。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676