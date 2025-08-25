明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

盧秀燕：專注市政不選國民黨主席 台政壇分析稱為備戰2028大選 更利「藍白合」

【明報專訊】藍營「大罷免」完勝士氣大振，黨內趁勢規劃新佈局。國民黨主席朱立倫前日（23日）於罷免案開票後，公開懇請台中市長盧秀燕接棒，盧秀燕昨（24日）則婉拒提議，表示台中產業正面臨重創，必須堅守崗位。盧秀燕被視為藍營下屆大選熱門，台政壇人士分析，若2028勝選基礎是「藍白合」，不坐主席大位更有利跨黨派整合。

朱立倫的國民黨主席任期至10月屆滿，他於罷免投票開票後在中央黨部發表談話指出，現在是他「順利交棒、放心交棒」的時刻，誠摯懇請盧秀燕接任下一屆國民黨主席，承擔重責大任。中央社報道，盧秀燕昨出席公開場合受訪表示，謝謝朱立倫看重。不過黨主席職位不宜指定參選，也不宜欽定參選，應由有意願的人來公平競選。

盧秀燕表示，台灣面臨美國關稅的重創，這場經濟危機，中部地區首當其衝。她必須堅守崗位，陪伴產業和市民家人渡過難關。她曾經說過「愈是困難的時候，媽媽會留在家」。這是她的承諾，她會說到做到，因此她無法參選國民黨主席。國民黨發言人楊智伃昨回應，朱立倫一直以來的心願就是堅定交棒，為重返執政目標，盼大家團結。

盧秀燕宣布不選國民黨主席掀起政壇風暴，長期支持盧秀燕選黨主席的藍營內部人士指，盧近期的發言大多站在整體台灣的高度，已不是台中市長的格局，瞄準2028領導人大選的態勢明顯；大選最好還是兼任黨主席，掌握縣市長與不分區立委提名權，也避免過去黨主席與「總統」候選人不同調的曖昧狀况。

黃國昌：有結果後討論佈局

盧秀燕不選黨主席的藍營人士則認為，國民黨一直有黨主席與「總統」候選人不同的先例，若盧秀燕2028勝選的基礎是「藍白合」，就更不應該選黨主席，國民黨主席這個位置必須以黨為最優先順位，不利於跨黨派整合。民眾黨主席黃國昌昨日說，他相信盧秀燕一定有方方面面的考慮，尊重其他政黨的黨內民主程序，等有了結果，再針對2026年選舉佈局雙方討論、溝通。

國民黨主席選舉預計9月1領表，9月4、5日登記，10月18日黨員投票。前中廣董事長趙少康在8月13日受訪時說，若盧秀燕執意不選，台北市長蔣萬安、前台北市長郝龍斌、前立委鄭麗文也是可能選項。

前立委鄭麗文稱已準備交棒

日前表態「盧若不選，她會選到底」的藍營前立委鄭麗文昨表示，她已做好接棒準備，將在9月初領表參選。鄭重申，她若擔任國民黨主席，目標就是承諾讓國民黨成為第一大黨，2028年要在議會單獨過半，選上台灣領導人一職，國民黨的民調支持度也要超越民進黨。在這過程中，她一定會努力去團結所有在野的力量，包括藍白的合作。鄭麗文自野百合學運投入政治，早年曾加入民進黨，後因理念不合退黨，2005年受時任國民黨主席連戰之邀加入藍營，先後擔任發言人、文傳會主委等職。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕罷免投票 嘉義市長 朱立倫 鄭麗文 參選 盧秀燕 國民黨主席

上 / 下一篇新聞