明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

地域競爭化商機 蘇超引流促消費 多地擬仿效 經濟大省「內鬥」模式終難複製

【明報專訊】剛剛開賽3個多月的「蘇超」（2025江蘇省城市足球聯賽）驚人的促進消費能力，引起國家統計局關注，該局日前派員到江蘇調查發現，三分之二受訪觀眾表示行程支出超出預期，98.3%對「蘇超+消費」體驗給出「好評」，其中5場比賽的外地觀眾逾半在當地過夜。分析認為，票根優惠、商家配合、宣傳入腦、服務到位等方面，都是「蘇超」成功的因素，然而地域競爭文化，才是賽事火爆的基礎。

賽事大熱引統計局調研

「蘇超」第九輪本月16日至17日在南京、無錫、常州、蘇州、南通、揚州6座城市開賽，球場內座無虛席。國統局江蘇調查總隊專門派員到各賽區現場街訪觀眾，走訪相關商圈、景區，跟蹤調研「蘇超」對消費的拉動作用。

調研發現，31至45歲群體是觀賽主力軍（51.5%），不少人趁暑假帶小孩看比賽，順便打卡當地特色美食、景點。65.9%觀眾表示，本次行程支出超出預期。外地觀眾家庭整個行程花費普遍在1000至2000元（人民幣，下同）區間。94.1%的觀眾在外用餐，79%的觀眾購買文創產品，66.1%觀眾到景點遊覽。

10元門票激發千元消費

而一張10元左右（有報道指被黃牛炒高多倍）的「蘇超」門票，在主辦方推動下，成為助力消費的要素。九成以上觀眾知道門票帶有景點免費、消費折扣等優惠，近八成觀眾已經參與或計劃參與。

調研顯示，53.9%的外地觀眾自駕前往觀賽，35.9%選擇乘坐火車或大巴。除常州與客隊鎮江之間距離近，外地觀眾留宿率偏低外；其餘5場比賽，有一半以上（50.9%）的外地觀眾選擇留宿。

蘇超模式獲逾九成觀衆好評

球迷多數帶家人朋友一起，到其他城市支持本市球隊，79.5%的觀眾為2人及以上同行。徐州屈先生一家四口只搶到一張球票，自駕到無錫後分開行動，男士現場觀賽，妻子帶孩子遊覽靈山大佛、惠山古鎮等景點。

各地將商圈、街區、公園打造成觀賽「第二現場」，口碑效應顯著。逾九成（98.3%）觀眾讚許「來蘇超看球+消費」，表示會向他人推薦。受訪觀眾反映，影響消費的核心因素為：當地特色（29.4%）、球迷氛圍（28%）、便捷性（21.5%）。

「第二現場」也促進本地消費。揚州市陳先生沒有搶到「蘇超」門票，一家三口在冶春園林足球夜市觀看賽事直播，他表示，周邊有燒烤小吃、非遺表演，還有足球互動區，體驗非常好。南京市雨花區吾悅廣場地處板橋，主要客源是本地居民，通過「蘇超」活動引流，比賽日前後客流量、營業額增長20%。

商圈公園街區直播賽事

促「第二現場」本地消費

調研也披露，不少觀眾表示「蘇超」橫跨暑期，天氣炎熱；「蘇超」和城市特色的文創產品開發不足。有遊客提出，主場城市應該在火車站、城市入口及賽場周邊等地，增加對客隊球迷的歡迎元素。

如果說，已舉行3屆的貴州「村超」（榕江和美鄉村足球超級聯賽）帶動了縣域經濟，「蘇超」則帶動了整個江蘇省的旅遊經濟。國家體育總局8月19日介紹體育產業時稱，「蘇超」5月10日開賽以來，單場上座超6萬人，已帶動江蘇全域多場景消費380億元，有力地促進了消費。體育總局將出台推動賽事經濟的政策文件，讓賽事成為激活消費、拉動經濟和提升形象的強引擎。

開賽以來帶動全省380億元消費

內地足球迷群體龐大，觀賽熱情高漲，其他省份也有意或已在搞城市聯賽。不過，有江蘇當地人士分析，江蘇省情況特殊，外省未必能複製經驗。

江蘇版圖南北較長，被淮河、長江由西向東貫穿，蘇北蘇中蘇南還有沿海等地，在地理氣候、文化語言、生活習慣等方面差異大。而江蘇13個地級市（13支球隊）都有各自的經濟發展，GDP萬億級城市就有5個（蘇州、無錫、常州、南通、南京），各市民眾自我認同感強，省內長期存在競爭被戲稱為「十三太保」，因此又有「內鬥省」的說法。

「蘇超」主辦方充分利用地域文化，通過足球競技釋放本省社會「內鬥」情緒，成功轉化成賽事流量。

13市存競爭 足球助釋情緒

在江蘇南京工作的常州人小麗對本報表示，心理上肯定是無條件支持自己家鄉，「但是常州（的比賽）實在看了憋屈」。而她外省籍男友支持南京隊。南京對常州的比賽他們一家人都沒能搶到票，只能看電視直播，那場比賽常州0：4慘敗，「看完全家人都沉默了。」

常州是萬億市之一，但「蘇超」開鑼後，8輪比賽一球未進，成為省內網民調侃對象，連贊助商晉陵集團也被講成「進0」集團。8月16日，常州隊踢入在「蘇超」的首個進球，以 1：0主場擊敗鎮江隊，常州奧體中心體育場4萬多名觀眾沸騰，打出「英雄城市」大字。小麗也非常高興，「終於能在同事面前抬起頭了！」

2025「蘇超」有13輪比賽，排名前八進入淘汰賽，賽事將於11月結束。按目前成績，常州隊無緣「季後賽」。不過小麗說，除了支持家鄉隊伍，每次有比賽的時候，海底撈、小酒吧會有活動，會送一些魚丸還有啤酒，「邊看球邊吃飯也蠻有意思」。

明報記者

（國情解構）

相關字詞﹕足球賽 國家統計局 本地消費 蘇超 國情解構

上 / 下一篇新聞