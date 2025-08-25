地域競爭化商機 蘇超引流促消費 多地擬仿效 經濟大省「內鬥」模式終難複製

賽事大熱引統計局調研

「蘇超」第九輪本月16日至17日在南京、無錫、常州、蘇州、南通、揚州6座城市開賽，球場內座無虛席。國統局江蘇調查總隊專門派員到各賽區現場街訪觀眾，走訪相關商圈、景區，跟蹤調研「蘇超」對消費的拉動作用。

調研發現，31至45歲群體是觀賽主力軍（51.5%），不少人趁暑假帶小孩看比賽，順便打卡當地特色美食、景點。65.9%觀眾表示，本次行程支出超出預期。外地觀眾家庭整個行程花費普遍在1000至2000元（人民幣，下同）區間。94.1%的觀眾在外用餐，79%的觀眾購買文創產品，66.1%觀眾到景點遊覽。

10元門票激發千元消費

而一張10元左右（有報道指被黃牛炒高多倍）的「蘇超」門票，在主辦方推動下，成為助力消費的要素。九成以上觀眾知道門票帶有景點免費、消費折扣等優惠，近八成觀眾已經參與或計劃參與。

調研顯示，53.9%的外地觀眾自駕前往觀賽，35.9%選擇乘坐火車或大巴。除常州與客隊鎮江之間距離近，外地觀眾留宿率偏低外；其餘5場比賽，有一半以上（50.9%）的外地觀眾選擇留宿。

蘇超模式獲逾九成觀衆好評

球迷多數帶家人朋友一起，到其他城市支持本市球隊，79.5%的觀眾為2人及以上同行。徐州屈先生一家四口只搶到一張球票，自駕到無錫後分開行動，男士現場觀賽，妻子帶孩子遊覽靈山大佛、惠山古鎮等景點。

各地將商圈、街區、公園打造成觀賽「第二現場」，口碑效應顯著。逾九成（98.3%）觀眾讚許「來蘇超看球+消費」，表示會向他人推薦。受訪觀眾反映，影響消費的核心因素為：當地特色（29.4%）、球迷氛圍（28%）、便捷性（21.5%）。

「第二現場」也促進本地消費。揚州市陳先生沒有搶到「蘇超」門票，一家三口在冶春園林足球夜市觀看賽事直播，他表示，周邊有燒烤小吃、非遺表演，還有足球互動區，體驗非常好。南京市雨花區吾悅廣場地處板橋，主要客源是本地居民，通過「蘇超」活動引流，比賽日前後客流量、營業額增長20%。

商圈公園街區直播賽事

促「第二現場」本地消費

調研也披露，不少觀眾表示「蘇超」橫跨暑期，天氣炎熱；「蘇超」和城市特色的文創產品開發不足。有遊客提出，主場城市應該在火車站、城市入口及賽場周邊等地，增加對客隊球迷的歡迎元素。

如果說，已舉行3屆的貴州「村超」（榕江和美鄉村足球超級聯賽）帶動了縣域經濟，「蘇超」則帶動了整個江蘇省的旅遊經濟。國家體育總局8月19日介紹體育產業時稱，「蘇超」5月10日開賽以來，單場上座超6萬人，已帶動江蘇全域多場景消費380億元，有力地促進了消費。體育總局將出台推動賽事經濟的政策文件，讓賽事成為激活消費、拉動經濟和提升形象的強引擎。

開賽以來帶動全省380億元消費

內地足球迷群體龐大，觀賽熱情高漲，其他省份也有意或已在搞城市聯賽。不過，有江蘇當地人士分析，江蘇省情況特殊，外省未必能複製經驗。

江蘇版圖南北較長，被淮河、長江由西向東貫穿，蘇北蘇中蘇南還有沿海等地，在地理氣候、文化語言、生活習慣等方面差異大。而江蘇13個地級市（13支球隊）都有各自的經濟發展，GDP萬億級城市就有5個（蘇州、無錫、常州、南通、南京），各市民眾自我認同感強，省內長期存在競爭被戲稱為「十三太保」，因此又有「內鬥省」的說法。

「蘇超」主辦方充分利用地域文化，通過足球競技釋放本省社會「內鬥」情緒，成功轉化成賽事流量。

13市存競爭 足球助釋情緒

在江蘇南京工作的常州人小麗對本報表示，心理上肯定是無條件支持自己家鄉，「但是常州（的比賽）實在看了憋屈」。而她外省籍男友支持南京隊。南京對常州的比賽他們一家人都沒能搶到票，只能看電視直播，那場比賽常州0：4慘敗，「看完全家人都沉默了。」

常州是萬億市之一，但「蘇超」開鑼後，8輪比賽一球未進，成為省內網民調侃對象，連贊助商晉陵集團也被講成「進0」集團。8月16日，常州隊踢入在「蘇超」的首個進球，以 1：0主場擊敗鎮江隊，常州奧體中心體育場4萬多名觀眾沸騰，打出「英雄城市」大字。小麗也非常高興，「終於能在同事面前抬起頭了！」

2025「蘇超」有13輪比賽，排名前八進入淘汰賽，賽事將於11月結束。按目前成績，常州隊無緣「季後賽」。不過小麗說，除了支持家鄉隊伍，每次有比賽的時候，海底撈、小酒吧會有活動，會送一些魚丸還有啤酒，「邊看球邊吃飯也蠻有意思」。

